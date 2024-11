La DNCG prononce une rétrogradation à titre conservatoire contre l’OL

Les moments d’incertitude que vivent les supporters de l’OL ces derniers mois doivent faire resurgir de très mauvais souvenirs à ceux d’un club du Sud-Ouest, relégué en N2 l’été dernier, dans des proportions encore plus violentes. Dans le viseur de la DNCG depuis plusieurs mois, l’OL avait rendez-vous ce vendredi devant le gendarme financier du football français pour son entretien de mi-saison. Un entretien durant lequel John Textor allait devoir se montrer convaincant pour assurer que les comptes dans le rouge du club n’étaient que temporaires (l’OL avait présenté une dette de 505,1 M€ ces dernières semaines).

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, Eagle Group, la holding du patron de l’OL John Textor, avait en effet rendu public ses bilans financiers via un communiqué de presse annonçant « des apports de 75 M€ d’ici fin décembre 2024 sous la forme de capitaux propres et/ou de produits de cessions de joueurs détenus par des clubs du groupe d’Eagle Football Holdings » ainsi que « l’apport d’un montant maximum de 100 M€ en début d’année 2025 de la part d’Eagle Football Holdings » et la « réalisation de cessions de joueurs lors du mercato de janvier 2025. »

Une rétrogradation en L2 à titre conservatoire

Comme indiqué explicitement, Lyon devrait passer par la cession de joueurs dès cet hiver pour améliorer sa situation financière, et rentrer dans les clous de la DNCG. Le nom de Cherki a été cité ces derniers jours par le journal L’Équipe, tout comme celui d’Igor Jesus, international brésilien de Botafogo (un autre club de la galaxie Eagle) à la valeur marchande importante, et qui pourrait permettre de renflouer les caisses. Mais faute de certitudes pour le moment, la DNCG a pris une décision radicale en prononçant une relégation à titre conservatoire de l’OL à l’issue de la saison, un encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recrutement.

La suite après cette publicité

«Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter. Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours», indique le communiqué de la DNCG. Cet après-midi, John Textor s’était plutôt montré véhément lors de la conférence de presse ayant suivi son entretien : «Je suis confiant dans nos chiffres. Je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses (…) Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez. Mais nous avons beaucoup d’ennemis, vous savez, au conseil d’administration, dans la ligue, un grand club du Qatar»*, avait-il indiqué. Des ennemis, il pourrait encore s’en faire si la situation de l’OL ne s’améliorait pas. Il sera évidemment invité à faire preuve de transparence, demain, lors du nouveau point presse prévu.