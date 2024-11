OL : les déclarations insolentes de John Textor après son passage à la DNCG

Le grand oral de l’OL, c’est aujourd’hui. John Textor le propriétaire et Laurent Prud’homme, le président délégué du club, présentaient les comptes à la DNCG ce vendredi matin. L’audition tenait une importance toute particulière car le gendarme financier attendait de nouvelles garanties de la part des dirigeants. L’Equipe évoquait même la somme de 100 à 200 M€, financée en partie par le mercato en janvier ou d’ici la fin de l’exercice comptable le 30 juin, ou par la vente de parts du capital de Crystal Palace.

Cette situation s’est terminée il y a quelques minutes et elle s’est visiblement bien passée d’après l’homme d’affaires américain, tout sourire devant le parterre de journalistes qui l’attendait. Ses propos sont relayés par le site olympique-et-lyonnais. «Je suis confiant dans nos chiffres. Je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses», a-t-il lancé dans un premier temps, avant de tirer sur tout ce qui bouge. «Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez. Mais nous avons beaucoup d’ennemis, vous savez, au conseil d’administration, dans la ligue, un grand club du Qatar.»

Textor cogne le PSG et la Ligue

Le boss d’Eagle Group en a profité pour régler des comptes, à commencer par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il est en désaccord sur de nombreux points (les droits TV obtenus par DAZN et BeIN Sports notamment). Il a tenu à s’exprimer sur les différentes informations inquiétantes remontées dans la presse ces derniers jours, au sujet de ce passage devant la DNCG. «Ce n’est pas à eux d’être optimistes. Ils nous ont posé des questions à l’avance, certaines découlant de la confusion du communiqué de presse. Nous avons donc eu l’occasion de passer les chiffres en revue. Nous ne leur demandons pas d’avoir une boule de cristal. Nous devons être performants sur tous les plans, des augmentations de capital aux transferts de joueurs.»

Selon lui, la DNCG a pu en apprendre un peu plus sur la structure d’Eagle Group et ce conglomérat de clubs, qui partagent donc les mêmes actionnaires. «C’est l’avantage d’être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs. Et l’OL ne renfloue plus Botafogo. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL. Mais c’est une relation de partage, c’est une famille, et les deux parties en profitent à mesure que nous grimpons les tableaux du bas au haut de chaque tableau dans tous les marchés dans lesquels nous sommes présents», assure-t-il avant de prendre une position encore plus professorale.

Un point public prévu ce samedi

D’après lui, la multipropriété est une chose encore trop abstraite en France alors que pour faire simple, «tous les fonds de tous nos clubs sont versés dans un seul sac.» Pour mieux expliquer la situation financière de l’Olympique Lyonnais, mais également sa structure financière, Textor prévoit de faire un point au public samedi. «Je vais me mettre devant une caméra et je vais montrer au public exactement ce que nous avons montré à la DNCG.» Grâce à ces explications, il jure qu’il n’y aura pas besoin de toucher à l’effectif actuel, notamment de vendre Rayan Cherki ou Malick Fofana comme le laissaient craindre les dernières rumeurs. Reste à savoir ce que va en penser la DNCG.