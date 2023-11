Burak Yilmaz n’est plus l’entraîneur de Besiktas

Burak Yilmaz a laissé une trace indélébile à Lille suite à son passage couronné de succès avec le LOSC entre 2020 et 2022. Ponctuées par un sacre en Ligue 1 à l’issue de sa première saison, les deux années de l’attaquant turc dans le Nord auront également marqué la Ligue 1. Et après un passage intéressant en 2022-2023 au Fortuna Sittard aux Pays-Bas, Yilmaz aura pris sa retraite après près de 20 saisons professionnelles dont une grande majorité lui auront permis d’être l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat turc.

A l’issue de sa carrière, l’ancien international turc (77 capes, 31 buts) s’est très vite tourné vers une reconversion en tant qu’entraîneur. Et après avoir été l’adjoint de Senol Gunes sur le banc de Besiktas au début de saison, Yilmaz a pris le relais suite au départ de son ancien coach le 10 octobre dernier. Un mois plus tard, l’ancien buteur de 38 ans a finalement été remercié ce vendredi par le club stambouliote. Durant son intérim, Besiktas aura disputé deux matches pour une victoire et une défaite.