PSG - Montpellier : la masterclass du facteur X Kang-In Lee !

Dans un froid glacial, le Parc des Princes ouvrait ses portes pour lancer la 11e journée de Ligue 1. Dans son antre, le Paris Saint-Germain, dauphin de l’OGC Nice au coup d’envoi, accueillait le Montpellier HSC, onzième, avec deux objectifs en tête : récupérer, provisoirement, le fauteuil de leader du championnat et ainsi faire le plein de confiance avant de s’envoler, mardi prochain, du côté de Giuseppe Meazza pour défier l’AC Milan en Ligue des Champions. Pour cela, Luis Enrique décidait une nouvelle fois d’aligner son 4-2-4 où Kang-In Lee et Ousmane Dembélé entouraient le duo Mbappé-Kolo Muani, titularisés en pointe. Au milieu de terrain, l’étincelant Warren Zaïre-Emery accompagnait Manuel Ugarte alors que Nordi Mukiele intégrait lui le onze de départ aux côtés de Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi.

Kang-In Lee, omniprésent et déjà indispensable !

Pressés à l’idée d’exulter, les pensionnaires du Parc ne tardaient pas à se réchauffer grâce à l’un des grands hommes de cette soirée parfaite : Kang-In Lee. A la conclusion d’un sublime mouvement collectif, l’attaquant sud-coréen - qui profitait d’un centre parfait d’Achraf Hakimi et de la feinte subtile de Kylian Mbappé - ouvrait le score d’une frappe parfaite dans la lucarne d’un Benjamin Lecomte impassible (1-0, 10e). Lancé par ce but, son deuxième sous les couleurs parisiennes et son premier en L1, le numéro 19 des Rouge et Bleu s’offrait ensuite un récital dans une rencontre finalement parfaitement maîtrisé par le PSG (3-0). Parfait dans la transmission, inspiré dans son orientation du jeu, dans tous les bons coups offensifs et très impliqué défensivement, le renfort estival du club de la capitale confirmait alors sa montée en puissance.

Décisif contre l’AC Milan, passeur décisif face au Stade Brestois le week-end dernier et une nouvelle fois buteur, ce vendredi soir, Kang-In Lee s’installe ainsi progressivement dans le onze de Luis Enrique. Pour preuve, le technicien espagnol décidait de le sortir à l’heure de jeu. Signe d’une volonté de l’ancien sélectionneur de la Roja de le faire débuter, mardi prochain, sur la pelouse de Giuseppe Meazza ? Pour l’heure, impossible de l’affirmer mais une chose est sûre, l’ancien joueur de Valence et Majorque a marqué de nouveaux points précieux. Chaudement acclamé par les supporters parisiens au moment de céder sa place à Vitinha, lui aussi brillant lors de son entrée en jeu, Kang-In Lee rayonne dans ce collectif. Sur le côté gauche, dans l’entrejeu, entre les lignes, le natif d’Incheon semble imperturbable.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14

Un élément essentiel dans l’équilibre

Parfait liant entre les offensifs parisiens, à l’image d’une complicité indéniable avec Kylian Mbappé, il se distingue également par une implication de tous les instants. Peu avare d’efforts et prêt à tous les sacrifices pour aider l’équipe dans sa recherche d’équilibre, il faisait ainsi lever le Parc des Princes sur un ballon taclé et récupéré de justesse juste avant la pause (38e). Exemplaire dans l’attitude et précieux dans sa capacité à multiplier les courses pour déséquilibrer le bloc héraultais, Kang-In Lee a tout simplement crevé l’écran. Déjà fort de 100 % de passes réussies (34), 100 % de duels au sol remportés (6) et 100 % de dribbles réussis (3) à la pause, le crack de 22 ans bouclait sa partition sans aucune fausse note (47 transmissions réussies sur les 47 tentés, 5 ballons récupérés, près de 70% de duels gagnés). Un rendement forcément salué par son entraîneur au coup de sifflet final.

Interrogé au micro de Prime Vidéo, Luis Enrique ne tarissait logiquement pas d’éloges envers son protégé. «Je suis très heureux de ce match. Tout a été bien. On a eu un très bon résultat et on mérite ce résultat. On aime tous les buts (rires). On a dominé tout le match. Montpellier est l’une des meilleures équipes à l’extérieur. Ca a été très dur de gagner. C’est arrivé. J’ai vu beaucoup de choses que nous travaillons. Et je suis très content de l’implication de tous les joueurs. Ils cherchent à appliquer ce que nous avons travaillé. Je suis très content. Kang-In Lee est magnifique. Si c’est moi qui a demandé ce joueur en premier ? Non c’est Luis Campos. Kang-In Lee est petit mais il peut jouer de partout. Il travaille défensivement, il a du physique, de la personnalité, il peut marquer. C’est un joueur très complet. C’est une superbe acquisition. On savait que c’était un joueur plein d’avenir. Il travaille et il peut faire encore mieux», lançait ainsi l’Espagnol de 53 ans avant d’en remettre une couche en conférence de presse.

Le vestiaire du PSG est totalement fan !

«C’est un joueur qui a joué en Espagne depuis longtemps, que je connais très bien. C’est un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club, j’ai beaucoup de chance de l’avoir. Il est très attirant pour n’importe qui. Il résiste au pressing, il prend de bonnes décisions, il marque des buts… Il a cette faim de jouer, c’est très important pour ce genre de joueur», indiquait le technicien parisien. Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, le nouveau chouchou du PSG était également chaudement encensé par Milan Skriniar, présent en zone mixte. «Warren Zaïre-Emery est un joueur incroyable, il est très jeune, et Lee Kang-in aussi. J’ai été surpris quand je suis arrivé», déclarait le défenseur slovaque de 28 ans. De retour après une superbe tournée avec son pays, Kang-In Lee est, aujourd’hui, sur un nuage. De bon augure pour la suite de sa saison mais également pour le PSG, leader de Ligue 1 et désormais invaincu depuis 5 matchs d’affilée toutes compétitions confondues. Une soirée définitivement parfaite avant de croiser le fer avec l’AC Milan.