Bordeaux : Gérard Lopez confirme des discussions avec Oliver Kahn

Bordeaux est probablement la seule équipe de Nationale 2 à autant apparaître dans la presse. Rétrogradé administrativement à cet échelon l’été passé, le club dirigé par Gérard Lopez tente de se refaire, lui qui est actuellement deuxième de sa division. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs autour d’un potentiel rachat des Girondins par Oliver Kahn se font entendre. Et l’Hispano-Luxembourgeois a confirmé des discussions. C’est dans un entretien accordé à Sud-Ouest que Gérard Lopez a évoqué ces échanges, réfutant néanmoins toute proposition claire de la part de l’ancien gardien de but.

« J’ai rencontré Kahn à Londres. Je lui ai fait part de notre projet, je lui ai dit qu’un point important, pour moi, dans une potentielle proposition, est de prendre en compte ceux qui sont là actuellement pour qu’ils puissent continuer à construire le projet. Mais il n’a pas fait d’offre ferme […] Et les administrateurs judiciaires lui ont demandé des détails sur sa surface financière, etc, par mail, qui est resté sans réponse jusqu’à présent. » a-t-il expliqué. Néanmoins, il a exclu une cession totale de l’écurie : « Une vente totale ? Non. Pas pour des raisons d’ego mais parce que j’ai envie de réussir. Les gens ne comprennent pas que plus on va m’agresser, me taper dessus, et plus ça va me motiver à continuer. »