Rennes : Adrien Truffert veut rebondir après la défaite contre l’OM

Suite à la défaite de Rennes contre l’OM à domicile en Ligue 1 ce samedi soir (1-2), Adrien Truffert s’est arrêté au micro de DAZN après la rencontre pour revenir sur ce revers frustrant, puisque les Rennais avaient réussi à ouvrir le score en première période avant de s’écrouler sur des réalisations signées Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Malgré tout, le latéral français veut retenir du positif pour avancer :

«On a été solides défensivement. On a su faire le dos rond mais voilà, quand on court autant derrière le ballon, quand on l’a, c’est plus difficile de bien le négocier. On doit maintenant travailler pour bien défendre mais aussi bien attaquer. On a bien défendu même si on a pris deux buts. Il n’y a pas tout à jeter. Il y a des choses à retenir. On est dans une progression, il ne faut pas baisser la tête. On a un match dès mercredi. Il y a eu certaines bonnes choses, certes il y a eu beaucoup beaucoup de mauvaises choses mais on va bien travailler dans les deux jours qui arrivent pour bien réagir mercredi.»