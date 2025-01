HAC : André Ayew reconnaît la supériorité de l’OM

Ce dimanche, l’OM a été beaucoup trop puissant pour Le Havre. S’offrant un succès large face aux Normands (5-1), les Marseillais ont montré qu’ils étaient un courtisan plus que crédible pour l’accession en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Une victoire idéale pour démarrer 2025 mais qui reste en travers de la gorge du Havre. Amorphes, les Hacmens ont fait part de leur frustration à l’issue de la rencontre après une performance moribonde ce dimanche. Après Yanis Zouaoui, c’est André Ayew qui a fait part de sa frustration. Au micro de DAZN après le match, l’unique buteur de la soirée du Havre n’a pas mâché ses mots :

«On n’a pas fait assez peur à cet OM, on n’a pas réussi, c’est là où on doit progresser, on doit faire peur, j’ai confiance en nous, j’ai confiance dans le staff, dans le coach et je suis persuadé qu’on va réussir à maintenir ce club. Quand ils ont marqué, ils ont pris confiance et c’est devenu plus compliqué. Avant le but, ok, ils avaient la possession mais on bloquait bien. Après, c’est devenu plus compliqué, on aurait peut-être dû sortir plus sur le porteur mais l’OM a fait un grand match ce soir et il faut l’accepter.»