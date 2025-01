Ligue 1 : l’OM ne fait qu’une bouchée d’un Havre cataclysmique et conforte sa deuxième place

Ce dimanche soir, la 16e journée de Ligue 1 se clôturait avec la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au Havre. Une rencontre déséquilibrée sur le papier entre des Phocéens invaincus depuis cinq rencontres et des Havrais qui n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 24 novembre dernier et qui sortent d’une élimination humiliante en Coupe de France contre le Stade Briochin (0-1). En proie au doute, les Hacmens se déplaçaient au Vélodrome avec un effectif décimé et avec une attaque inédite composée d’André Ayew et Ilyes Housni. En face, Roberto De Zerbi faisait du classique mais décidait de donner sa première titularisation de la saison à Bilal Nadir dans l’entrejeu. D’entrée, l’OM a pris l’ascendant sur le club normand. Bien supérieurs dans tous les domaines du jeu, les Phocéens se sont procurés leur première occasion du match quand Adrien Rabiot a trop croisé sa frappe au quart d’heure de jeu (15e). Et après un sauvetage d’André Ayew sur sa ligne (16e), le verrou havrais a sauté assez facilement quelques minutes plus tard. Récupérant un mauvais dégagement de Yassine Kechta, Valentin Rongier a ouvert le score d’une frappe limpide et rasante depuis l’extérieur de la surface (1-0, 15e). Dès lors, le robinet était ouvert et Marseille a noyé Le Havre. Intéressant depuis le début de la rencontre, Bilal Nadir a offert le break à l’OM d’une belle frappe du gauche qui n’a laissé aucune chance à Arthur Desmas (2-0, 39e). Visiblement venus pour perdre et incapables de se créer la moindre occasion, les Havrais ont même concédé un troisième but avant la pause suite à une belle tête de Maupay (3-0, 43e).

Au retour des vestiaires, le festival marseillais s’est poursuivi. Largement supérieurs face à une équipe inexistante dans tous les domaines, les coéquipiers de Neal Maupay ont continué d’afficher une nette domination et l’ancien attaquant de Brighton aurait même pu s’offrir le doublé sans sa maladresse face à Desmas (48e). Ne se créant pas la moindre occasion, Le Havre est néanmoins parvenu à calmer les ardeurs offensives marseillaises pendant près de dix minutes avant que l’avalanche ne reprenne. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Elye Wahi est celui qui a plombé davantage Le Havre. Muet depuis de nombreuses journées, l’ancien du MHSC et du RC Lens a profité d’un superbe service de Mason Greenwood pour finir dans le but vide (4-0, 68e). Totalement déconnectés, les hommes de Didier Digard ont continué de subir et leurs 28% de possession montrent clairement que les Normands n’étaient pas dans leur match ce dimanche. Soporifiques, les Hacmens ont bu le calice jusqu’à la lie avec un cinquième but marseillais signé Ulisses Garcia qui, sur son premier ballon du match, s’est joint à la belle fête marseillaise. En fin de rencontre, André Ayew a réduit l’écart en fin de rencontre suite à un beau travail d’Antoine Joujou (5-1, 85e). Une manière pour l’ancien chouchou du Vélodrome de se joindre à cette fête alors qu’il a été ovationné par le stade olympien après s’être excusé suite à son but. Finalement, cette réalisation n’aura rien changé à l’excellent match de l’OM qui, grâce à ce succès fleuve, conforte sa deuxième place au classement en prenant trois points d’avance sur l’AS Monaco. De son côté, Le Havre s’enfonce et pointe à une inquiétante 17e place qui semble finalement être son classement naturel au regard de la prestation amorphe produite par les Normands ce dimanche soir.