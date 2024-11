Real Madrid : Kylian Mbappé est sous pression !

La trêve internationale est terminée, et le Real Madrid est de retour aux affaires ce dimanche, avec un déplacement chez les voisins de Leganés (18h30), qui pointent à la 14e position du classement de Liga. L’occasion de se rapprocher du FC Barcelone, qui a trébuché à Vigo samedi soir, et de reprendre la deuxième place à l’Atlético de Madrid. Une rencontre importante pour les Merengues, avant ce rendez-vous décisif à Anfield en milieu de semaine, et pour laquelle un homme est particulièrement attendu au tournant…

La suite après cette publicité

Sans surprise, cet homme, c’est Kylian Mbappé. Resté à Madrid pendant la trêve, le Bondynois a donc pu se reposer et bénéficier d’un peu de répit, alors que les critiques commençaient à s’abattre sur lui de façon assez conséquente outre-Pyrénées. Face à Leganés, il sait qu’il n’a pas d’autre option que de livrer une grosse prestation. « Un défi pour Mbappé », indique par exemple le journal Marca sur sa une.

Ancelotti veut tenter un coup

Défendu par Carlo Ancelotti en conférence de presse samedi, l’attaquant français se doit de marquer le coup. Relevo indique d’ailleurs que Carlo Ancelotti pourrait aligner KM9 sur le côté gauche, laissant Vinicius Jr au repos après cette trêve assez chargée pour le joueur de la Canarinha. Une solution temporaire, puisque le Brésilien restera le maître du côté gauche de l’attaque madrilène sur la durée, mais qui pourrait servir de déclic pour remettre Mbappé en confiance en cas de bonne prestation à son poste naturel.

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’ancien Parisien est sur une série inédite de 4 matchs sans marquer, en plus d’avoir été plutôt moyen dans le jeu. Un cinquième match de suite sans trouver le fond des filets ferait forcément tâche, avant le déplacement fatidique à Anfield. Avec 6 buts en 11 matchs de Liga et 1 but en 4 apparitions en Ligue des Champions, Mbappé doit vraiment lancer son aventure madrilène, et quelle meilleure occasion que ce match à Leganés pour le faire…