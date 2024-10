Corinthians : Memphis Depay se fait déjà reprendre de volée

Cet été, il y a eu plusieurs énigmes lors du mercato. L’une d’elles concernait Memphis Depay. Libre depuis la fin de son contrat à l’Atlético de Madrid, le Néerlandais de 30 ans était disponible et prêt à relever un nouveau challenge en Europe. Approché par quelques clubs, l’ancien joueur de l’OL n’a pas réussi à trouver chaussure à son pied. Certains ont même évoqué ses prétentions salariales élevées. Resté à quai une fois le marché des transferts estival terminé, le natif de Moordrecht a finalement dit oui aux Corinthians. Un temps frileux, il a changé d’avis et s’est laissé tenter par une aventure au Brésil, où il restera a priori jusqu’en juillet 2026.

Memphis était attendu comme le messie

Présenté au début du mois au sein de nouveau club, le n°94 avait rapidement expliqué son choix très surprenant. « C’est une question intéressante parce que j’ai traversé le monde pour jouer au football dans un pays où l’on ne connaît pas grand-chose à la compétitivité. Pour moi, c’est simple : j’ai grandi aux Pays-Bas, je connais la compétitivité en Europe et j’ai joué pour de nombreux clubs, j’ai fait de la compétition. J’ai 30 ans et je me suis demandé que faire pour être heureux, pour une raison quelconque, je suis ici aujourd’hui. Je crois que tout dans ma vie a un but.» Il a également confié vouloir aider sa nouvelle équipe, lui qui coûtera un peu plus de 70 millions de R$ (11,2 M€) entre les salaires et primes.

Depuis son arrivée, il est donc déjà apparu à trois reprises. Le 21 septembre, il est entré en jeu 23 minutes en championnat face à l’Atlético Clube Goianiense (victoire 3 à 0). Puis, il a joué 25 minutes le 25 septembre face à Fortaleza en Copa Sudaméricana (victoire 3-0). Il a d’ailleurs délivré une passe décisive. Enfin, il a enchaîné avec une nouvelle apparition face à São Paulo le 29 septembre (30 minutes jouées). Une rencontre qui s’est soldée par une défaite 3 à 1 des Corinthians, qui sont dans la zone rouge au classement (17e après 28 journées et à 10 journées de la fin du championnat, ndlr). Ce revers ne passe d’ailleurs pas du tout auprès des supporters de l’équipe auriverde, qui ont pointé du doigt les joueurs. Et Depay n’a pas été épargné.

Il déçoit pour le moment

Arrivé tel un sauveur dans l’esprit des fans, le Néerlandais n’a pas été à la hauteur. «Memphis, entré en jeu au moment du match, n’a pas connu sa meilleure journée. Il a perdu pas mal de ballons (9), n’a tenté que deux dribbles, n’a pas tiré au but et n’a pas réussi un seul centre. Même s’il n’a pas joué 45 minutes de suite dans un match et qu’il est encore en train de s’adapter au Brasileirão, les Brésiliens commencent déjà à parler de la performance de Memphis. Même sur les réseaux sociaux, des compilations de vidéos de ses erreurs lors des matchs sont publiées pour se moquer de lui», a écrit Sport. Le son de cloche est le même dans les colonnes de Relevo.

«L’arrivée de Memphis Depay au Brésil n’est pas aussi prometteuse que prévu. A 30 ans, l’arrivée de l’attaquant aux Corinthians était perçue comme un renfort de luxe pour un club qui, avant son arrivée, était déjà plongé dans la zone de relégation. Avec l’espoir que l’ancien joueur de l’Atlético contribuerait à changer la situation dramatique de Timao, jusqu’à présent Memphis n’a pas eu un grand impact sur l’équipe et les réseaux commencent déjà à s’impatienter et même à se moquer du joueur (…) Objet de critiques après la dernière défaite de l’équipe lors de la dernière journée face à São Paulo (3-1), sa prestation lors des 30 minutes passées sur le green a fait l’objet de critiques de la part des supporters.»

Les fans se déchaînent déjà contre lui

Au Brésil, UOL évoque aussi le cas Memphis: «la défaite 3-1 contre São Paulo dimanche a rendu la vie encore plus compliquée pour les Corinthians dans le championnat brésilien. La bonne forme de l’équipe lors des derniers matchs a enthousiasmé les supporters et l’équipe a commencé à recevoir du soutien sur le terrain. Mais lors du premier grand trébuchement, même les noms les plus en vogue comme le Néerlandais Memphis Depay ont commencé à être interpellés par les fans noirs et blancs. Titulaire du salaire le plus élevé du pays, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid et de Barcelone a reçu des commentaires sur son dernier post publié sur Instagram et a même été comparé au Colombien James Rodríguez, un joueur qui a vécu une période frustrante avec le maillot tricolore de São Paulo.» La publication brésilienne a d’ailleurs partagé certaines déclarations de supporters.

L’un d’eux a lâché : «il pense qu’il va passer seul contre trois joueurs et il n’a pas réussi une passe du premier coup… petit joueur faible.» D’autres lui ont demandé de jouer avec plus d’entrain sur le terrain, sous-entendant qu’il n’en fait pas assez. Enfin, d’autres ont réagi à une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée "Tout simplement Memphis Depay dans le football brésilien". On y voit Depay perdre de nombreux ballons et ne pas se créer d’occasions. Un fan a répondu en commentaire : «j’apprécie quand les Européens traversent une période difficile en Amérique du Sud. Ils viennent ici en pensant que c’est facile et ce n’est pas le cas, papa. Tu vas devoir te démener et jouer sérieusement.» Un autre a, lui, lancé : «il pensait que le Brasileirao était la ligue arabe ou chinoise.» Tancé sérieusement, l’ancien du FC Barcelone, qui n’a pas joué durant des mois et qui doit retrouver du rythme, va devoir apporter une réponse aux critiques très vite sur le terrain.