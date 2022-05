Liga : Elche s'impose face à Getafe à domicile

N'ayant plus rien à jouer, Elche (14e) et Getafe (15e) s'affrontaient à l'occasion de la 38e et dernière journée de Liga. Elche restait sur 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites tandis que Getafe venait d'enchainer quatre matchs nuls, dont trois 0-0. Au match aller, Elche l'avait emporter sur le terrain de Los Azulones.

Alors que l'attaquant turc Enes Unal ouvrait le score pour Getafe en inscrivant son 16e but de la saison en championnat (33e), Elche, qui dominait les débats, revenait rapidement au score grâce à la réalisation de Lucas Olaza (37e). C'est logiquement que Los Franjiverdes Ilicitanos s'imposaient finalement devant leur public grâce au doublé en fin de match du milieu Kike Perez (84e et 93e). Avec cette victoire, Elche passe 13e avant le match de l'Espanyol, Getafe reste 15e.