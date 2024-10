Le Real Madrid a perdu très gros ces derniers jours

La mine des mauvais jours du côté du Real Madrid. Ce lundi, le club espagnol a connu une journée très compliquée avec la tenue du Ballon d’Or 2024. En effet, Rodri a été élu vainqueur de cette édition devant trois éléments du Real Madrid, à savoir Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Ce qui a eu le don d’énerver la Casa Blanca qui a décidé au dernier moment de ne pas participer à la cérémonie.

Une délégation de 50 personnes était attendue à Paris tandis qu’une émission spéciale Ballon d’Or était prévue sur la chaîne des Merengues avant d’être finalement annulée. Une prise de position assumée par le Real Madrid, mais qui n’a vraiment pas été appréciée puisque c’est l’image de l’institution qui en prend un coup. Outre cela, les représentants madrilènes ont perdu dans d’autres distinctions où ils étaient engagés à l’image d’Andriy Lunin troisième du trophée Yachine remporté par Emiliano Martinez.

Le Ballon d’Or n’a pas permis d’oublier le Clàsico

C’est aussi le cas d’Arda Güler deuxième du trophée Kopa remporté par Lamine Yamal même si ses chances étaient très faibles face à l’ailier espagnol. Néanmoins, les Merengues ne sont pas rentrés bredouilles puisque Carlo Ancelotti a eu le trophée Cruyff de meilleur entraîneur, Kylian Mbappé a partagé le trophée Gerd Müller avec Harry Kane tandis que le Real Madrid a été sacré meilleur club de l’année 2024. Un bilan mitigé au final, mais surtout une soirée à oublier pour le Real Madrid qui est intervenue 48h après une autre nuit difficile.

En effet, pour revenir sur le côté terrain, le Real Madrid doit encore digérer une humiliation sur sa pelouse contre le FC Barcelone. Balayés 4-0 lors du Clàsico, les Merengues ont subi un sacré contre coup dans cette saison 2024/2025 et pointent à six unités de leur rival barcelonais. Deux sacrés revers coup sur coup qui font très mal, même pour un club de la stature du Real Madrid. Désormais, ce sont les matches de Valence (samedi 2 novembre) en Liga et face à l’AC Milan (mardi 5 novembre) en Ligue des Champions qui se présentent aux Merengues. L’occasion de réagir après des derniers jours très compliqués…