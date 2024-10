Ballon d’Or 2024 : le Real Madrid et Florentino Pérez se font détruire

C’est une information qui a surpris tout le monde dans l’après-midi, et qui a plus ou moins anticipé la surprise qui allait suivre : après avoir appris que le Ballon d’Or 2024 n’allait pas être remis à Vinicius Jr mais bien à Rodri, le Real Madrid a décidé d’annuler son voyage à Paris. Il n’y avait donc pas de représentant du club champion d’Espagne et d’Europe hier à Paris au Théâtre du Châtelet, alors que les Merengues ont notamment vu plusieurs joueurs terminer dans le top 10, que Carlo Ancelotti a été élu entraîneur de l’année et le Real Madrid sacré meilleur club justement.

Une décision forte, qui fait polémique. « Donc Vinicius n’est pas Ballon d’Or… et le Real fait son gros caprice en annulant sa venue à Paris ? Belle attitude de merde ça… », s’est par exemple indigné l’éditorialiste Daniel Riolo sur son compte X. Mais surtout, les Madrilènes se font détruire en Espagne, même dans des médias qui sont plutôt bienveillants à leur égard généralement.

Le Real Madrid prend très cher

« Quand tu parles tout le temps de valeurs comme le fait le Real Madrid, il faut montrer l’exemple. Le Real Madrid s’est trompé, il a fait une crise de gamin, et c’est le football qui perd », a expliqué le célèbre journaliste Manu Carreño sur la Cadena SER. « Qu’est-ce que le Real Madrid en a à faire d’avoir un Ballon d’Or de plus ou de moins. Est-ce si important pour en arriver à ça ? […] Si tu n’as pas gagné, tu y vas et tu applaudis le gagnant. Est-ce normal qu’Ancelotti ne soit pas allé aujourd’hui recevoir son prix de meilleur entraîneur du monde ? N’est-ce pas un manque de respect pour ceux qui ont voté pour lui et pour tous ses collègues de profession qui étaient là dans la salle ? Y a-t-il quelqu’un au Real Madrid capable de contredire Florentino Pérez ? Y a-t-il quelqu’un capable de lui dire qu’il fait une erreur ? Que se passera-t-il la saison prochaine si un joueur du Real Madrid remporte le Ballon d’Or ? », s’est pour sa part emporté Juanma Castaño sur la Cadena COPE.

« Quand le Real Madrid perd, il ne donne plus la main », titre de son côté Marca dans un article d’opinion : « le Real Madrid doit avoir le recul et l’élégance pour applaudir un joueur espagnol, être sur la photo, et ensuite si tu veux tu peux faire passer des messages pour exprimer ton mécontentement ». « La crise du Real Madrid », y va de son côté AS, qui dézingue Pérez : « le Ballon d’Or n’appartient pas à Pérez, et se mettre en scène avec une réaction digne d’un gamin dans une cour de récréation fait mal à l’image d’un club qui se vante de sa grandeur et de sa classe ». Le message est passé.