Carlo Ancelotti gagne le trophée Cruyff 2024

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théatre du Châtelet. Si le précieux Graal sera donné en fin de soirée, il y a bien d’autres distinctions prévues au programme dans ce gala historique annuel organisé à Paris. Parmi ces trophées additionnels, le trophée du meilleur entraîneur 2024, renommé Trophée Cruyff en l’honneur de la légende néerlandaise du FC Barcelone et de l’Ajax Amsterdam, récompense ainsi le meilleur tacticien de but du monde sur l’année écoulée. C’est un tout nouveau trophée nouvellement créé par France Football pour cette édition 2024.

Cette année, les six nommés étaient Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (Espagne), Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergame), Pep Guardiola (Manchester City) et Lionel Scaloni (Argentine). Une distinction qui était donc assez incertaine : entre la victoire de l’Espagne à l’Euro, l’épopée du Bayer Leverkusen, le doublé du Real Madrid en Ligue des Champions et en Liga ou encore la belle surprise de l’Atalanta Bergame en Ligue Europa, l’issue était inconnue. Finalement, c’est le technicien italien des Merengues, absent ce soir, qui a été récompensé par le précieux sésame. Après une excellente saison, Carlo Ancelotti a grillé la priorité à sa concurrence.