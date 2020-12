Adil Rami conseille un attaquant à l'OM

L'OM sera-t-il actif cet hiver ? Début décembre, André Villas-Boas a en tout cas ouvert la porte à l'arrivée d'un attaquant en janvier, avouant que Luis Henrique n'était pas ce profil attendu pour renforcer la pointe de l'attaque. Et Adil Rami, consultant pour RMC Sport, a conseillé un joueur à Pablo Longoria et aux dirigeants phocéens à l'antenne de la radio.

« Il y a un joueur qui ne joue pas beaucoup et qui pourrait être intéressant. C'est Kevin Gameiro. De partout où il va, il claque, il claque et il claque. Et puis il étire les lignes. Il y a des joueurs talentueux au milieu à l'OM, qui auront plus d'espaces avec un mec rapide qui prendrait la profondeur », a confié le défenseur qui l'a côtoyé en Espagne. Reste à voir si l'ancien du PSG, aujourd'hui remplaçant du côté de Valence, voit les choses de cet œil là...