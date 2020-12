LOSC : Olivier Létang prêt à succéder à Gérard Lopez

Leader du classement de Ligue 1 après quatorze journées de championnat, le LOSC va bien sur le terrain. Mais en coulisses, le club nordiste traverse quelques zones de turbulences. Ainsi, après le conflit entre Marc Ingla et Luis Campos, L’Équipe nous apprend que le bailleur principal des Dogues, le fonds Elliot, met la pression sur Gérard Lopez.

La suite après cette publicité

En clair, Elliott s’interroge sur la dette lilloise et un rendez-vous important est prévu ce mardi avec Lopez. À l’issue de cet entretien, deux options. Soit Elliott se retire et le propriétaire du LOSC installe de nouveaux investisseurs, soit Elliott reste et un changement de gouvernance est à prévoir. Si ce scénario se confirme, le quotidien rapporte que l’ancien président de Rennes, Olivier Létang, se tiendrait prêt à succéder à Lopez.