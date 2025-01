Iñaki Williams enrage après l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor

Après des jours de négociations et de polémiques, le Barça a fini par obtenir gain de cause. Alors que beaucoup pensaient que les Blaugranas ne pourraient pas inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dans leur effectif pour la deuxième partie de saison, le Conseil supérieur des Sports (abrégé CSD en espagnol) a finalement donné raison aux Catalans. Une décision qui a rendu fou de joie Joan Laporta, mais qui fait grincer des dents d’autres acteurs majeurs du foot espagnol.

Interrogé en zone mixte en marge de la rencontre de Supercoupe d’Espagne entre l’Athletic et le FC Barcelone (victoire 2-0 des Culés), Iñaki Williams est apparu très remonté contre le verdict du CSD. Le Ghanéen semble y voir un traitement de faveur : «Il semblerait que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde». Si les Barcelonais sont désormais tirés d’affaires, la polémique ne semble pas dégonfler de l’autre côté des Pyrénées.