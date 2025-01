FC Barcelone : Joan Laporta a pété un câble en tribunes !

Le FC Barcelone est soulagé. Pour le moment. Si LaLiga a promis de contrôler l’affaire, le Conseil Supérieur du Sport espagnol a officiellement autorisé les Blaugranas à inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Un coup de théâtre puisque la justice espagnole, LaLiga et la fédération (RFEF) s’étaient toutes prononcées contre la demande du Barça de se voir accorder une nouvelle dérogation exceptionnelle. Pour expliquer sa décision, l’organisme gouvernemental a souligné le risque d’un impact économique dévastateur pour le Barça en cas de refus.

«Le CSD a constaté la possible concomitance d’une cause de nullité de plein droit et l’existence de dommages immédiats et difficilement réparables, qui affecteraient les droits reconnus dans l’actuelle Loi du Sport aux footballeurs Dani Olmo et Pau Víctor et à leur sécurité juridique. Le CSD considère que la non-adoption de cette mesure conservatoire causerait de graves dommages économiques et sportifs au club et, surtout, aux footballeurs. Cela pourrait également nuire aux intérêts de l’équipe espagnole, ainsi qu’au reste des compétitions nationales, y compris la Liga».

Cependant, cette annonce fait jaser en Espagne. Beaucoup s’interrogent sur les conséquences à venir après le choix du gouvernement de faire voler en éclat les décisions des autorités dirigeant le football du pays. D’autres, comme le président de l’Athletic, Jon Uriarte, n’ont pas hésité à dénoncer la faveur faite au Barça. «Nous sommes au 8e jour de la nouvelle année, et nous vivons déjà quelque chose d’incroyable… Il y a des situations qui sont grotesques». Des déclarations qui ont mis le feu aux poudres. Au Barça, c’est Deco qui a réagi le premier. «Chaque club a ses affaires, ses problèmes. Que chacun s’occupe déjà de ses propres soucis. Il a dit que c’était "grotesque" ? Qu’il s’occupe de lui, et qu’il laisse le Barça tranquille. Ce sont des décisions de justice.»

Bras d’honneur, fils de p… et coups de pied dans des objets

Mais ce soir, c’est la réaction de Joan Laporta qui fait le plus parler. Esport 3 a dévoilé des images du président euphorique au moment d’apprendre la nouvelle pour Olmo et Victor. Une euphorie que le président culé a traduit par des cris et des bras d’honneur. Le tout accompagné par des « fils de pu… » criés bien forts et que la presse espagnole pense être destinés à LaLiga et la fédération. Des insultes qui ont surpris toutes les personnes qui étaient présentes dans les tribunes du stade King Abdullah, où le Barça affrontait l’Athletic en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Le nouveau président de la RFEF, Rafael Louzan, n’était cependant pas présent en tribunes à ce moment-là.

Selon Marca, les échanges entre Blaugranas et membres de la RFEF dans la zone des officiels auraient été très froids. Interrogé sur la décision du CSD, Louzan a préféré la jouer diplomatique. « Il est vrai qu’une nouvelle est une nouvelle et celle-ci est importante, elle concerne deux joueurs et un grand club comme Barcelone. Nous devons respecter les décisions d’une institution comme la CSD. Nous ne pouvons pas nous lancer dans une évaluation parce que nous connaissions ici, dans le stade, la décision de la mesure de précaution et lorsque nous connaîtrons en profondeur ce qui a été communiqué par cet organisme, nous ferons une évaluation que LaLiga devra également faire. Nous avons respecté ce qui a été établi, il y a un règlement qui a également été approuvé par la CSD à l’époque. » Enfin, Marca ajoute que le moment le plus tendu a été celui où Laporta a vu arriver les présidents des associations régionales et leur a demandé qui ils étaient, ce qui a donné lieu à de nouveaux cris et insultes, à la surprise et à l’indignation des personnes présentes. Le président barcelonais a même donné des coups de pied dans certains objets qui se trouvaient sur les lieux. Ambiance…