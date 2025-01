Supercoupe d’Espagne : le Barça fait tomber Bilbao et file en finale

Il y avait du football espagnol en… Arabie saoudite ce mercredi soir. Pour les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone et Bilbao s’affrontaient du côté du King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah. Englué dans d’innombrables polémiques extra-sportives ces derniers temps avec notamment les dossiers Dani Olmo et Pau Victor, le Barça voulait se reconcentrer sur son football et ne pas manquer l’occasion de jouer une finale pour un trophée cette saison. Pour ce match, Hansi Flick décidait d’aligner son équipe type avec un trio offensif Raphinha, Lewandowski, Yamal et un trio au milieu de terrain composé de Gavi, Pedri et Casado. En défense, Koundé était titulaire tout comme le gardien polonais Wojciech Szczęsny.

Série en cours Plus de statistiques Bilbao V V N V V Barcelone V D D V N

Les hommes d’Hansi Flick débutaient plutôt bien leur rencontre et se montraient impliqués dans un premier temps. Dominateurs avec une puissance offensive assez impressionnante, le Barça ouvrait logiquement le score. Après une bonne récupération de balle, Raphinha servait parfaitement Baldé qui centrait en retrait sur Gavi. Le milieu espagnol, tel un renard des surfaces, reprenait en première intention d’un plat du pied précis (1-0, 17e). Mais après ce but, Bilbao est revenu dans son match et a haussé son niveau. Inaki Williams manquait plusieurs occasions dans cette première période et pouvait clairement s’en mordre les doigts (20e, 43e, 45e). L’international ghanéen tombait aussi sur un très sérieux Szczesny dans les cages.

Le Barça fait le job

Au retour des vestiaires, on se demandait donc si le Barça allait réussir à tenir le score encore longtemps alors que Bilbao montait en puissance. Mais la formation blaugrana a rapidement douché les espoirs de l’équipe basque. Si Raphinha a manqué le but du break juste après la pause, ce n’est pas le cas de Lamine Yamal. Le tout jeune international espagnol profitait d’une sublime passe de Gavi pour s’en aller ajuster tranquillement Unai Simon (52e). De quoi donner une avance confortable au Barça. Dans le dur, Bilbao décidait de faire rentrer sa star Nico Williams pour essayer d’inverser la tendance.

Le Champion d’Europe 2024 avec l’Espagne se mettait rapidement en évidence par sa percussion et sa capacité à éliminer son adversaire direct. Sa passe millimétrée pour De Marcos illustrait bien tout son talent. Malheureusement pour lui, le but sur l’action était annulé pour une position de hors-jeu. C’était également le cas de celui d’Inaki Williams en toute fin de match (89e). Il avait profité d’une passe en retrait complètement manquée de De Jong. Mais la passe était effleurée par Alvaro Djalo ce qui mettait donc Williams hors-jeu aussi. Le score ne bougera plus. Avec cette victoire, le Barça file en finale et affrontera le vainqueur de Real Madrid-Majorque. Bilbao concède sa première défaite depuis 15 matches.