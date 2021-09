FC Barcelone : les confessions de Ronald Koeman sur la vie sans Lionel Messi

La suite après cette publicité

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'été dernier, Lionel Messi quittait le FC Barcelone pour rallier le Paris Saint-Germain. Un départ qui a provoqué un gigantesque tollé en Catalogne. Les socios du Barça n'ont pas attendu pour propulser leur direction sur le banc des accusés. Alors que les débuts de la Pulga sous le maillot parisien s'avèrent plutôt poussifs, les Blaugranas éprouvent les pires difficultés dans leur opération reconstruction. Deux victoires, deux nuls en Liga, un ultime camouflet en Ligue des champions au Camp Nou face au Bayern Munich (0-3) et voilà Ronald Koeman plus que jamais fragilisé.

Dans une interview accordée à Voetbal International, le technicien néerlandais évoque le vide laissé par Messi depuis son départ. Car au-delà d'être le meilleur joueur du monde, l'international argentin ne fuyait jamais ses responsabilités et savait porter l'équipe sur ses épaules quand les circonstances l'exigeaient. « Messi masquait nos insuffisances. Il était si bon et il a tout gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais il a fait la différence. Tout le monde devenait meilleur grâce à lui. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, » lâche ainsi l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Ronald Koeman regrette le départ de Messi

Plus que jamais, posséder Messi dans leurs rangs entraînait une certaine exigence chez les joueurs catalans. Car la star argentine éprouve un rejet de la défaite, et ce, même à l'entraînement. Une opposition perdue, un toro perdu, et la crispation se devinait sur le visage de la Pulga. Un état d'esprit mis en exergue et loué par Koeman dans son interview au média néerlandais. Cette exigence semble avoir en effet disparu depuis le départ du principal protagoniste au PSG, ce que regrette clairement l'ancien manager d'Everton. Ce dernier se remémore d'ailleurs le sacre du FC Barcelone en Coupe du Roi la saison dernière. Un moment qui restera gravé dans le marbre pour Ronald Koeman tant Lionel Messi a savouré ce nouveau trophée.

« Il était un exemple pour les joueurs. Quand nous avons remporté la coupe… Messi a remporté tellement de trophées, plus gros que celui-ci, mais vous pouviez sentir que la Copa del Rey signifiait vraiment fait quelque chose pour lui cette fois. Avec ces jeunes joueurs là-bas, il a vu l'avenir du club. Tous ces gars voulaient prendre une photo avec lui, je n'ai jamais rien vu de tel. Il était et est si grand. Le fait qu'il ne soit plus là maintenant a été un choc pour tout le monde, » concède ainsi l'entraîneur blaugrana. Face à Cadix jeudi, le coach néerlandais joue clairement son avenir sur le banc du FC Barcelone. Et malheureusement pour lui, Lionel Messi ne sera pas là pour lui octroyer un sursis supplémentaire...