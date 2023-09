Manchester City : la colère noire de Pep Guardiola contre l’arbitrage

La suite après cette publicité

Coup d’arrêt pour Manchester City. Invaincus en Premier League, les Skyblues ont essuyé leur premier revers de la saison en s’inclinant d’une courte tête face à Newcastle dans le cadre du 3e tour de la Carabao Cup. Face aux Magpies, Pep Guardiola a décidé de faire souffler plusieurs de ses cadres à l’image de Kyle Walker et Erling Haaland. Maîtres de la possession de bout en bout, les partenaires de Julian Alvarez, aligné sur le front de l’attaque mancunienne, n’ont pas réussi à forcer le verrou adverse et se sont faits punir en seconde période par Alexander Isak (1-0, 53e). Suffisant pour offrir la qualification au club du Tyne and Wear.

Mais la fin du match a été électrique du côté de Manchester City dans la mesure où le technicien espagnol s’est emporté contre les trois arbitres de la rencontre au bord du terrain. Sans se montrer insultant, le Catalan a tout de même écopé d’un avertissement. Après avoir retrouvé son calme, le coach espagnol est revenu sur ce fait de jeu à l’issue de la rencontre. «Je ne sais pas combien de fautes ils ont commises, combien de fautes nous avons commises et combien de cartons jaunes ont été distribués. Mais c’est comme ça, parfois les émotions sont là. Respect des arbitres et de leur métier. Un carton jaune bien mérité», a exprimé Pep Guardiola avant de justifier les absences au coup d’envoi de ses tauliers : «Je pensais que Kyle Walker avait joué beaucoup de minutes, Erling (Haaland) aussi. Nous avons beaucoup de matchs devant nous. Peut-être que j’aurai pu les faire entrer dans les 10-15 dernières minutes, mais j’ai décidé de ne pas le faire.»