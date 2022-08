Real Madrid : Bruno Guimarães est le favori pour remplacer Casemiro

Le départ de Casemiro du Real Madrid fait doucement son chemin. Parmi les trois tauliers dans l'entrejeu du Real Madrid (avec Kroos et Modric), il est pourtant le plus jeune (30 ans) mais depuis hier, le Brésilien est la cible prioritaire de Manchester United au milieu. Déboutés dans le dossier Frenkie de Jong par le Néerlandais lui-même, les Red Devils ont fait du Madrilène leur priorité. Ils ont bien fait de tenter le coup puisque ce transfert conviendrait à tout le monde.

Malgré un contrat courant jusqu'en 2025 en Espagne, il pourrait doubler son salaire en Angleterre, là où il touche en ce moment entre 5 et 6 M€ par saison, en plus de signer pour 5 saisons. La Casa Blanca a fixé son départ à 80 M€, quand Manchester serait prêt à mettre 60 M€. La somme sera quoi qu'il en soit très importante pour un joueur au sommet de son art. Si jamais l'affaire se conclut, le Real Madrid cherche déjà de quoi combler le vide que Casemiro causerait. Selon AS, un joueur est favori.

Un transfert possible mais au-delà des 100 M€

Il s'agit de Bruno Guimarães. Le Brésilien de 24 ans cocherait toutes les cases : encore relativement jeune, athlétique, une grosse caisse physique et une palette technique intéressante font de lui un joueur d'avenir mais aussi de présent. Pour ce qui est de la réalisation de ce transfert en revanche, ça s'annonce bien plus compliqué comme l'explique le média espagnol. Newcastle ne souhaite pas perdre son meilleur joueur, et celui qu'il considère comme l'actuel leader du nouveau projet du club.

Pour le déloger, le Real Madrid devra débourser plus du double de son prix d'achat de janvier dernier. Pour rappel, les Magpies l'avaient acheté à l'OL pour 52 M€. Il faudrait donc sortir un chèque à neuf chiffres. En plus de cela, Bruno Guimarães est verrouillé par un long contrat, allant jusqu'à 2026. L'espoir est donc mince pour celui qui, cerise sur le gâteau, possède la double nationalité brésilienne et espagnole par son grand-père. Décidément, il a tout pour lui.