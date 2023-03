Ligue des Champions : Benfica écrase Bruges à domicile et file en quart

C’était le retour de la Ligue des Champions ce mardi avec deux confrontations comptant pour les 8èmes de finale retour de la C1. A cette occasion, Benfica recevait Bruges à l’Estadio da Luz. Le club portugais était en ballotage favorable pour atteindre les quarts de finale de la compétition, pour la deuxième saison consécutive, après sa victoire 2 à 0 au match aller en Belgique. Pour cette rencontre, Roger Schmidt devait composer sans Julian Draxler et Ristic mais le technicien lisboète pouvait compter sur ses joueurs en forme tels que João Mario (19 buts cette saison), épaulé par Rafa Silva (4 buts en C1) et Gonçalo Ramos (21 buts toutes compétitions confondues). Les trois joueurs ne tardaient d’ailleurs pas à se mettre en évidence.

Sur un centre rasant d’Alexander Bah, venu de la droite, João Mario parvenait à détourner le ballon au fond des filets d’une magnifique Madjer mais le but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (2e). Les joueurs de Roger Schmidt continuaient ensuite à se montrer dangereux par l’intermédiaire de Florentino Luis qui ratait sa reprise (16e) puis Joao Mario voyait son tir être arrêté sur la ligne par Bjorn Meijer (20e). Finalement, le trio endiablé de Benfica faisait la différence. Joao Mario servait Gonçalo Ramos qui centrait à la perfection pour Rafa Silva. L’attaquant lisboète prenait le temps de contrôler, d’éliminer deux défenseurs belges dans la surface et tromper Simon Mignolet d’un extérieur bien senti (38e, 1-0).

Benfica en quart pour la deuxième saison consécutive

Profitant des errements défensifs adverses, Joao Mario, toujours lui, trouvait une nouvelle fois Gonçalo Ramos mais dans la surface cette fois-ci. L’attaquant du Benfica faisait l’étalage de sa technique dans les petits espaces pour éliminer plusieurs joueurs de Bruges et conclure d’une frappe limpide (45e+2, 2-0). Au retour des vestiaires, les Portugais revenaient sur le pré avec les mêmes intentions qu’en première période. Et c’est fort logiquement qu’ils trouvaient une nouvelle fois la faille face à des Brugeois totalement dépassés par les velléités offensives adverses. Après un centre de Grimaldo, Gonçalo Ramos passait devant Abakar Sylla, beaucoup trop statique, et pouvait conclure tout en puissance (57e, 3-0). Une nouvelle réalisation qui faisait chavirer de bonheur tous les supporters de Benfica présents au stade. Les entraîneurs décidaient ensuite de faire plusieurs changements et le rythme retombait légèrement dans cette rencontre.

Rentré quelques minutes auparavant donc, Gilberto faisait la différence dans la surface de réparation adverse et se faisait sécher violemment par derrière par le malheureux Abakar Sylla (70e). Le défenseur brugeois ayant déjà un carton jaune, l’arbitre de la rencontre décidait de ne pas infliger la double peine aux Belges. Joao Mario se chargeait d’exécuter la sentence (71e, 4-0) et rejoignait ainsi Eusebio après avoir marqué un but dans cinq rencontres de Ligue des Champions consécutives. En fin de rencontre, Ruben Neves parachevait la victoire des siens d’une belle frappe de l’extérieur de la surface (77e, 5-0). A noter la réduction du score signée Bjorn Meijer d’une frappe splendide dans la lucarne (87e, 5-1). Grâce à cette belle victoire, Benfica retrouvera les quarts de finale de la compétition pour la deuxième année consécutive. Bruges, de son côté, est éliminé avec les honneurs.