Juventus : Véronique Rabiot tacle les médias français

Dans un grand entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien, est revenu sur le traitement médiatique dont elle est victime depuis les débuts professionnels de son fils au Paris Saint-Germain. Souvent critiquée pour surprotéger l’international français et demander de nouvelles renégociations, elle se défend : «Je ne pense pas que le père de Messi ait jamais été critiqué pour s’occuper de son fils. Ni celui de Neymar au Brésil. C’est un problème des médias français. J’accompagne Adrien à l’entraînement depuis l’âge de 6 ans. Je l’ai fait au PSG car à 17 ans il n’avait pas le permis de conduire et était autorisé par le club»

«J’ai toujours été traité avec respect par mes interlocuteurs, à commencer par le président du PSG, Nasser Al Khelaifi et Carlo Ancelotti, que j’ai rencontré à trois reprises lorsque Adrien était mineure au PSG. Je ne peux pas en dire autant de certains médias et personnalités qui ne conçoivent pas qu’une femme, d’ailleurs une mère, soit comme un père qui gère la carrière de son fils. Aujourd’hui, heureusement, il y a beaucoup plus de femmes dans le football, à la télévision, comme agents, comme arbitres», a poursuivi la mère agent du milieu français.