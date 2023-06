LdC : Khvicha Kvaratskhelia remporte le titre de meilleur jeune joueur de la saison

Chaque édition de la Ligue des Champions apporte sa flopée de révélations. Alors que le monde entier tombait sous le charme d’Erling Haaland en Ligue des champions lors de la saison 2019-2020 avec Salzbourg, voilà que l’attaquant norvégien a remporté la compétition ce samedi avec Manchester City. La grande révélation cette saison en Champions League s’appelle Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

Prépondérant dans le succès de Naples cette saison, l’ailier géorgien a notamment inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 9 rencontres sur la scène européenne. C’est tout logiquement qu’il a été élu meilleur jeune joueur de la compétition par l’UEFA. Ce n’est pas la première distinction individuelle que remporte l’attaquant de 22 ans cette saison. En effet, il avait déjà été élu meilleur joueur de Serie A.

🔵🇬🇪 @sscnapoli star Khvicha Kvaratskhelia is the 2022/23 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal