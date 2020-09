LFP : Vincent Labrune dévoile son plan d'action pour le football français

Quatre ans après avoir rendu son tablier de président de l'OM, Vincent Labrune s'offre la présidence de la LFP. Une ascension fulgurante pour l'ancien homme fort du club phocéen qui succède ainsi à Nathalie Boy de la Tour. En raflant la mise avec 15 voix contre 10, le principal protagoniste débarque dans un contexte compliqué.

Car le football français vacille depuis plusieurs semaines, avec en point d'orgue la crise sanitaire qui a provoqué des dommages collatéraux pour les clubs. Entre luttes d'influences, fracture avec la FFF, et difficultés économiques pour les différents acteurs liées à l'arrêt prématuré de la saison dernière, les instances du football français doivent offrir une meilleure image. Quelques minutes après son intronisation à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune a tenu à fédérer avec un discours des plus mobilisateurs. Finie la cacophonie au sein du football français, place désormais à l'unité.

Vincent Labrune voit grand pour le football français

« Je suis très fier d'avoir été choisi par les administrateurs de la LFP pour relever ce nouveau challenge. Je le relève avec lucidité, je connais la complexité de la tâche, suite à la situation du football français et à la crise que nous traversons ces derniers temps. C'est un challenge que je relève avec humilité, avec passion, avec détermination et avec un mot d'ordre : l'unité. L'unité nécessaire pour pacifier le football français. Au-delà des clubs, avec toutes les familles, que je remercie pour leur soutien. Ce qui doit primer, c’est l’intérêt général du football français, » confie ainsi le nouveau patron de la Ligue. L'intéressé n'a pas tardé pour apporter du concret sur son futur plan d'actions. Entre modernisation du football français, leviers à activer pour accroître sa compétitivité sur l'échiquier européen, Vincent Labrune s'est montré ambitieux et déterminé à insuffler une nouvelle dynamique au football hexagonal.

« Je veux fédérer autour d’un projet commun, j’espère qu’on aura de beaux jours devant nous pour moderniser le football français, on doit être en capacité de se réformer, de retrouver une compétitivité accrue sur la scène européenne, on a plein de choses à faire avec le Paris SG évidemment, mais aussi tous les autres clubs et avec les joueurs, qui font rêver les enfants, venir les familles au stade pour aider au développement de la marque du football français à l’international. » En marge de son discours, l'ancien président de l'OM a également annoncé le départ de Didier Quillot. Qu'on se le dise, une nouvelle ère débute à la LFP...