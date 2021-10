FC Barcelone : Gerard Piqué encense Karim Benzema

Un duel attendu. Ce dimanche (16h15), le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour le compte de la 10ème journée de LaLiga. Un Clasico très attendu entre les deux géants espagnols qui opposera notamment la jeunesse ayant pris le pouvoir au sein des deux camps. Néanmoins, « les vieux briscards » n'ont toujours pas abdiqué. Un autre duel très attendu sera notamment celui entre Gerard Piqué (34 ans) et Karim Benzema (33 ans). Interrogé par Movistar, le défenseur central des Blaugranas a couvert d'éloges le buteur des Merengues, expliquant la raison de sa réussite depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

« Je pense que Cristiano lui a laissé de l'espace à occuper et il l'a parfaitement comblé. Il a maintenant la tranquillité d'esprit pour bien finir les actions. Karim est plus qu'un joueur qui marque des buts. Ces dernières années, il a réalisé des grosses saisons et nous connaissons la difficulté (de jouer contre lui). Ça va être amusant et on va passer un bon moment », a ainsi analysé Gerard Piqué, dans des propos rapportés par As. Qui aura le dernier mot sur le terrain ?