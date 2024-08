Le communiqué de John Textor

Fortement critiqué en France en raison du mercato chaotique de l’Olympique Lyonnais (130 M€ d’achats, mais seulement 25 M€ alors que la DNCG en attend au moins 100 M€), John Textor fait aussi l’actualité en Angleterre. Patron de Crystal Palace, l’homme d’affaires américain souhaite rejoindre Everton. Et hier, le boss d’Eagle a tenu à mettre les choses au clair concernant sa volonté de se désengager de Palace via un communiqué publié sur son site officiel.

«*À la lumière d’informations récentes, que nous croyons bien intentionnées, mais qui restent inexactes ou imprécises, nous nous sentons obligés de clarifier nos intentions en tant que propriétaires actuels du Crystal Palace Football Club, dans l’intérêt de sa communauté, et dans l’intérêt de la communauté d’Everton qui pourrait être affectée par ces informations. Nous pouvons confirmer que nous sommes intéressés par la vente de notre participation dans Crystal Palace, en grande partie pour pouvoir poursuivre nos relations avec le club et la communauté d’Everton. Il y a plusieurs mois, nous avons engagé le Raine Group pour entamer le processus d’évaluation des alternatives, car nous envisagions à l’époque deux solutions très différentes, soit l’achat d’une participation majoritaire à Palace, soit une vente pure et simple. Depuis le début de notre investissement en 2021, et notre achat initial de 40 %, j’ai toujours eu l’intention d’acquérir une participation majoritaire dans le Club. J’ai été invité à acquérir une participation majoritaire à l’époque, et j’ai souvent regretté de ne pas l’avoir fait auparavant. Nous avons continué à être le principal investisseur dans le Club, avec des investissements importants réalisés au printemps 2023, puis à l’été 2024. Bien que nous ayons été en mesure d’augmenter notre pourcentage de participation dans le club, et que nous restions le principal actionnaire du club, nous n’avons pas encore acquis une participation majoritaire. Le Club reste gouverné de la même manière aujourd’hui qu’en 2021. Nous sommes l’un des quatre partenaires principaux du club et nous avons tous les mêmes droits de gestion, de contrôle et de gouvernance. Alors que nous nous tournons vers une nouvelle aventure, nous restons fiers de nos contributions au club et à la communauté de Crystal Palace. Notre capital et nos contributions quotidiennes ont permis de rembourser les dettes accumulées pendant le COVID, de franchir des étapes clés dans l’amélioration du centre de formation, de réduire l’âge moyen de l’équipe et de recruter un grand nombre des joueurs les plus influents d’aujourd’hui. Nous avons même contribué à établir et à construire une relation avec notre impressionnant nouvel entraîneur. En bref, même si nous ne bénéficions pas du même niveau de collaboration qu’avec nos autres clubs de football Eagle, nous sommes fiers de Crystal Palace, qui est un exemple de la contribution positive que nous pouvons apporter à un club de football et à une communauté. Ainsi, alors qu’on me demande maintenant d’expliquer notre point de vue sur le maintien de la propriété et notre réflexion sur les scénarios d’achat et de vente, je ne peux que dire que la décision a été aussi confuse pour nous qu’elle doit l’être pour les supporters qui doivent déchiffrer les informations limitées et inexactes de la presse. C’est déroutant parce que c’est émotionnel. Comment ne pas aimer Palace ? Je me suis présenté en 2021, en tant qu’investisseur privé, avec pour seuls partenaires ma femme et mes enfants. Nous avons assisté aux matches en famille, à domicile et à l’extérieur. Nous avons connu de belles victoires, contre de grandes équipes, et nous avons vu de belles victoires nous échapper à la dernière minute… et en chemin, même si je n’ai pas pu fréquenter les pubs avec les fans autant que mes deux garçons, j’ai toujours eu hâte d’entendre leurs histoires sur les « jours d’absence » (comme le fait d’avoir failli être jeté d’un pont pour avoir porté les couleurs de Palace à Forest, avant d’être tiré par le cou par trois fans de Palace plus âgés). Nous avons profité de chaque instant en tant que supporters de Palace. Et bien avant que notre modèle de collaboration entre plusieurs clubs ne commence à se développer et que nous n’établissions des relations avec d’autres communautés, nous étions déjà heureux de contribuer à un partenariat qui fonctionnait suffisamment bien pour présider à des améliorations significatives et à des ambitions accrues. Ce qui n’était au départ qu’un « truc sympa à faire à la retraite » s’est transformé en une passion irrésistible pour un club et une communauté que ma famille (et finalement mes nouveaux partenaires) a appris à aimer, une communauté qui mérite vraiment d’élever une Coupe. En fin de compte, il est devenu évident que notre modèle de collaboration fonctionnait bien. Si nous croyons que chacune des communautés de notre famille mérite de gagner des championnats, alors il est clair que nous avons du succès. En Belgique, nous avons rapidement connu le succès (probablement trop rapidement), en remportant une Coupe, en obtenant une promotion en 1ère division, où nous espérons revenir bientôt. Au Brésil, nous avons racheté un club en faillite, émergeant de la Serie B en 2022, et nous sommes maintenant en tête de la Serie A, et nous battons les plus grands clubs brésiliens dans notre compétition principale et en Copa Libertadores. En France, nous avons pris le contrôle de l’équipe (l’OL) à l’été 2022, et nous avons souffert pendant 15 semaines en tant que lanterne rouge de la Ligue 1. Nous n’avions aucune chance d’éviter la relégation, mais nous avons amélioré nos chances en une seule fenêtre de transfert collaborative, devenant l’équipe numéro 1 en France pendant la dernière moitié de la saison 2022/23. Ce qui est encore plus surprenant, pour d’autres, c’est qu’aucune équipe dans l’histoire, en France, n’avait jamais échappé à la relégation avec seulement 7 points après 14 matchs - mais nous avons terminé à la 6e place et nous nous sommes qualifiés directement pour l’Europa League. La collaboration fonctionne, pour tous les clubs et toutes les communautés de notre famille. J’en viens au fait, car il me semble qu’il est grand temps pour moi de clarifier nos intentions, étant donné que de vraies personnes dans de vraies communautés sont affectées par la désinformation. Oui, nous avons évalué d’autres relations dans le football pour compléter notre famille, pour inclure une communauté britannique forte et collaborative - mais avant de décider de quitter une famille pour en rejoindre une autre, nous avons essayé de faire tout ce qui était possible pour rester en contact avec le club et la communauté de Crystal Palace. Si les supporters ne changent pas facilement d’allégeance, les propriétaires ne devraient pas le faire non plus. Il est vrai que nous avons fait une offre pour acheter les actions restantes de Crystal Palace, à une valeur qui dépasse de loin les niveaux d’investissement antérieurs. Nous l’avons fait avec la ferme conviction que Palace est devenu un club beaucoup plus précieux depuis 2021, et nous avons suffisamment respecté nos partenaires pour leur offrir une valeur équitable, quelles que soient les circonstances. Il est également vrai que notre offre n’a pas suscité de réponse, et nous pensons que nos partenaires du Palace ont le même désir de rester propriétaires que nous l’avons été par le passé… c’est pourquoi les efforts du Raine Group pour vendre nos intérêts ont repris. Nous avons un nombre important de parties actives dans notre processus, nous avons reçu de fortes indications de la part d’acheteurs qualifiés, et nous croyons fermement que nous pouvons conclure une vente de nos intérêts afin de continuer à aller de l’avant avec la prochaine communauté que nous espérons servir, embrasser et apprécier. Nous ne nous attendons pas à être immédiatement acceptés lorsque nous débarquons dans une nouvelle ville, avec des équipements du Palais rangés dans nos coffres et des souvenirs que nous chérirons à jamais (même si le 19 mai 2022 devra être l’un de ces souvenirs qui peuvent maintenant aller dans les deux sens !) La confiance ne se gagne pas rapidement avec les supporters, mais je crois que nous sommes particulièrement qualifiés pour servir et obtenir des résultats, et je crois qu’il est plus probable qu’improbable que je me réfère à un nouveau club et à une nouvelle communauté comme étant « mon club », un jour ou l’autre. Seul l’avenir nous le dira.*»