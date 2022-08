Le PSG a enfin trouvé un club à Julian Draxler !

La suite après cette publicité

Peu à peu, le PSG commence à se défaire de ses indésirables. Layvin Kurzawa devrait ainsi filer à Fulham, Idrissa Gueye va rejoindre Everton et Abdou Diallo a de fortes chances de s'engager au RB Leipzig. Et Julian Draxler alors ? Contrairement aux joueurs cités précedemment, l'international allemand ne semblait pas avoir énormément de prétendants cet été.

Il n'y a ainsi eu que très peu de rumeurs à son sujet. Mais voilà que la donne a changé dans ce sprint final du mercato. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, le milieu de terrain offensif de 28 ans a de fortes chances de s'engager avec Benfica. Des supporters ont même filmé son arrivée à l'aéroport de Lisbonne.

Accord imminent !

La publication allemande confirme des négociations plutôt avancées pour le transfert du joueur, et même si ce n'est pas totalement bouclé, un accord pourrait survenir dans la journée. Après six saisons passées du côté de Paris, pendant lesquelles il a eu un rôle plutôt anecdotique, l'ancien de Schalke 04 devrait donc découvrir un nouveau championnat.

Reste également à connaître les dessous financiers de l'opération. Le joueur touche environ 5 millions d'euros annuels à Paris, un salaire assez élevé pour l'écurie lisboète, et aux dernières nouvelles, il n'était pas vraiment prêt à faire des sacrifices de ce côté là. On en saura plus très rapidement dans la journée. A noter que Draxler devrait donc retrouver le PSG très rapidement, puisque les deux clubs sont tombés dans la même poule de Ligue des Champions !