Qui est Karim Adeyemi, le successeur d'Erling Haaland ?

Un jeune champion

Karim "David" Adeyemi est né le 18 janvier 2002 à Munich d'un père nigérian et d'une mère roumaine. C'est au sein du prestigieux club munichois du Bayern qu'il tape ses premiers ballons, de ses 8 à 10 ans. Mais pour des raisons disciplinaires, le gamin est renvoyé du centre de formation. C'est le club de la banlieue munichoise, le SpVgg Unterhaching (D3 allemande), qui le récupère. Celui qui se décrit comme hyperactif se concentre alors pleinement sur ce qu'il sait faire de mieux : le football. Son talent tape dans l’œil de plusieurs clubs européens. Chelsea, le Barça, mais aussi le Bayern Munich qui l'avait recalé par le passé. C'est finalement le RB Salzbourg qui rafle la mise à l'été 2018. Les taureaux rouges déboursent 3M d'euros pour ce jeune joueur à peine âgé de 16 ans.

La révélation du RB Salzbourg

« Ma plus grande force est certainement ma vitesse et ma finition en face-à-face, j’aime marquer des buts. Je dois encore améliorer mon comportement défensif, dans ce domaine, je dois encore me développer davantage. Techniquement, tout n’est pas encore parfait, je peux faire beaucoup mieux ». Voilà comment se décrivait la jeune pépite aux supporters de la formation autrichienne. Il présente également l'avantage d'être polyvalent, capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque. C'est sous les ordres de Jesse Marsch que la jeune pépite démarre son ascension. Pour sa première saison, il s'installe comme un élément de rotation. Il se fait doucement, mais sûrement une place au sein de l'effectif avec 29 matchs en championnat dont 11 titularisations, le tout avec sept buts et neuf passes décisives. Ironie du sort, c'est contre le Bayern Munich qu'il découvre la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une première saison prometteuse qui se conclut avec un doublé coupe-championnat.

L'avenir de la Nationalmannschaft

Son ascension express, Karim Adeyemi l'a poursuivi avec l'Allemagne lors de sa deuxième saison. Au cours de l'été 2021, il remporte le championnat d'Europe Espoirs. Son énorme potentiel ne passe forcément pas inaperçu et Hansi Flick, le sélectionneur de la Nationnalmanschaft, décide de le convoquer avec l'équipe A en août 2021. Le 5 septembre 2021, il honore sa première sélection contre l'Arménie et réalise des débuts fracassants. Entré en jeu à la place de Serge Gnabry, il participe à la victoire de son équipe en inscrivant son premier but en sélection.

L'envol de Karim Adeyemi

C'est avec le plein de confiance qu'il débute sa troisième saison avec le RB Salzbourg. La saison de l'explosion pour l'international allemand. L'intéressé affole les compteurs en Bundesliga autrichienne avec 10 réalisations lors des 10 premiers matchs de championnat. Sur la scène européenne, Adeyemi montre un visage prometteur et participe grandement à la belle phase de poules du RB Salzburg avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs. Il s'est par ailleurs offert un record étonnant avec déjà 4 penalties provoqués en Ligue des Champions. Un record sur une saison qui appartenait à un certain Arjen Robben. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'il est parvenu à l'égaler en seulement 2 matchs après en avoir provoqué 3 en une mi-temps face au Séville FC le 14 septembre 2021.

Courtisé par toute l'Europe

À 20 ans, Karim Adeyemi est alors fort logiquement courtisé par l'Europe entière. Le PSG, le Barça, le Bayern Munich son club formateur sont tous sur le coup. Mais c'est finalement le Borussia Dortmund qui rafle la mise, pour le plus grand bonheur de l'intéressé qui n'avait pas caché son rêve son attirance pour le BvB : « Je veux jouer avec les meilleurs joueurs du monde dans une ligue supérieure, c’est mon objectif. Je suis un grand fan de Dortmund, je veux qu’ils remportent le titre pour que le Bayern cesse de dominer le championnat ». Le club de la Ruhr a déboursé environ 30 M€ pour s'offrir les services du grand espoir allemand jusqu'en 2027. Pour Karim Adeyemi, c'est le début d'une nouvelle grosse étape dans sa jeune carrière.