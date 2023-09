PSG : un ancien membre du staff de la Roja dézingue Luis Enrique

La suite après cette publicité

Luis Enrique est un homme pour le moins sulfureux. Pendant son aventure à la tête de la sélection espagnole, il a été très clivant, avec un gros lot d’admirateurs et de haters. Visiblement, il divisait aussi en interne. Effectivement, voilà que José Sambade, entraîneur des gardiens de la Roja entre février et juillet 2021, s’en est pris publiquement à son ancien patron.

« J’ai eu la chance de travailler dans de grands clubs, d’avoir eu de bons et mauvais moments dans tous les clubs, mais sincèrement ma période en sélection a été la pire expérience. Tu penses que c’est le paradis, et au final c’était ce qui se rapprochait le plus de l’enfer. Les gens qui m’ont embauché avaient beaucoup confiance en moi, mais ceux avec qui j’ai dû bosser n’ont pas compté sur moi. J’étais entre deux ans. Luis Enrique était un grand entraîneur, mais j’ai d’autres valeurs. Il y a eu beaucoup de différends, j’aurais besoin de plusieurs émissions pour l’expliquer, ce fut une époque compliquée. Il y a des gens qui ont un égo tellement grand qu’ils ne veulent pas que tu leur fasses de l’ombre », a-t-il expliqué à Radio Galega. Bonne ambiance.