Emmanuel Macron assistera à France - Israël

Si le match de Ligue des Nations entre la France et Israël, prévu jeudi au Stade de France, est classé "à haut risque", Emmanuel Macron répondra bien à l’appel. Comme l’indique une source proche de l’Élysée à RTL, le chef de l’État assistera à la rencontre pour "afficher son plein et entier soutien à l’équipe de France, comme il le fait à chaque match” et "envoyer un message de fraternité et de solidarité". Pour rappel, un dispositif de sécurité ultra-renforcé est prévu aux abords de l’enceinte dionysienne, jeudi.

Dans l’après-midi, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, en avait dévoilé les coulisses pour rassurer les spectateurs : «La sécurisation le soir de France-Israël sera autour du stade, les abords immédiats, les transports en commun (…) 4000 personnes seront sur le dispositif. Il y aura 1600 agents de sécurité également engagés par la FFF, en moyenne, c’est 1200/1300 pour les matchs des Bleus à guichets fermés», avait-il exprimé à BFM. Suffisant pour faire salle comble ? Certainement pas. En l’état, seuls 15 000 à 20 000 supporters sont attendus pour le retour des Bleus à Saint-Denis, plus d’un an après leur dernière sortie (en juin 2023 avant les Jeux Olympiques). Ce serait d’ailleurs une affluence historiquement faible pour un match des Bleus dans cette enceinte.