Arsenal : Mikel Arteta se prononce sur le dossier Gabriel

En conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta a évoqué le mercato avec l'arrivée de Willian et celle probable de Gabriel (LOSC). Ses déclarations sont relayées par le site officiel des Gunners. «Je veux des joueurs qui sont optimistes et prêts à gagner avec notre club. C'est le sentiment que j'ai depuis le premier jour où j'ai rencontré Willian. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait durant sa carrière, ce qui est beaucoup, et il va apporter des qualités particulières à notre équipe, le type d'attitude et de mentalité que vous avez mentionné dans votre question. En ce qui concerne Gabriel, nous ne pouvons rien annoncer encore, le deal n'est pas encore finalisé. Vous savez tous que c'est un joueur que nous suivons depuis longtemps et j'espère que nous pourrons y parvenir.»

Puis le technicien espagnol est revenu plus en profondeur sur le cas du Lillois, dont le transfert est attendu. «Eh bien, tout va bien lorsque les deux parties signent et que le joueur accepte les termes. Ensuite, il passe par les tests médicaux. Parfois, dans les étapes finales, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Mais nous sommes assez convaincus que nous pouvons le faire signer (...) Encore une fois, quand nous l'aurons reçu, je serai très heureux. C'est un joueur que nous avons suivi et nous sommes certains qu'il a le bon profil pour améliorer notre équipe. Si nous parvenons à finaliser ce dossier, nous en serons ravis….Nous essayons de finaliser un accord. C'est ce que je peux vous dire pour le moment». Espérons pour les Gunners que ce dossier se décante rapidement.