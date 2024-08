Le PSG marque les esprits face à Montpellier

Malgré le départ de Kylian Mbappé et la grave blessure en début de match de Gonçalo Ramos, le PSG s’est amusé face au Havre en l’emportant 1-4 au stade Océane. La preuve, pour ceux qui en doutaient, que la formation parisienne dispose encore d’une sacrée force de frappe. Face à une équipe de Montpellier qui a peu changé son visage cet été, la bande à Luis Enrique devrait encore une fois assurer le spectacle ce vendredi soir pour sa première de la saison dans l’enceinte de la Porte de Saint Cloud.

La suite après cette publicité

Pour cette première affiche de Ligue 1 au Parc placée encore une fois un vendredi soir, on s’attend à un spectacle de haute volée entre deux équipes au niveau diamétralement opposé, du moins sur le papier. Pour profiter de ce PSG-Montpellier, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Le PSG l’emporte 3-0 face à Montpellier, cote à 8,70

Malgré une attaque totalement remodelée et rapidement privée de son buteur numéro 1 Gonçalo Ramos, le PSG a réussi à en mettre 4 au Havre. Face à une équipe de Montpellier qui n’a pas recruté cette saison et qui va devoir se battre pour ne pas descendre, la formation coachée par Luis Enrique ne devrait pas avoir de mal à s’imposer largement. La saison passée déjà, le PSG s’était imposé 3-0 au Parc face au club héraultais. On imagine le même scénario ce vendredi soir pour cette deuxième journée de Ligue 1.

Le PSG marque sur penalty face à Montpellier, cote à 3,65

Nous vous avions proposé ce pari lors de la première journée de L1. Si vous nous avez suivis, vous avez gagné un joli pactole. On vous propose le même pari pour le deuxième match de la saison. Comme face au Havre, Paris risque de faire souffrir la défense montpelliéraine et il n’est pas impossible qu’en fin de match, un défenseur du MHSC soit poussé à la faute par les talents parisiens, Bradley Barcola ou Ousmane Dembelé en tête, histoire de faire perdurer les stats impressionnantes de penaltys obtenus par le PSG ces dernières saisons en Ligue 1 (entre 7 et 13 sur les 5 dernières saisons en championnat).

La suite après cette publicité

Randal Kolo Muani marque deux buts ou plus face à Montpellier, cote à 7,50

Maintenant que Kylian Mbappé est parti et étant donné que Luis Campos n’a trouvé personne pour le remplacer, c’était bel et bien Gonçalo Ramos qui devait être chargé de marquer les buts au PSG. L’attaquant portugais blessé, c’est maintenant Randal Kolo-Muani qui va être la principale force de frappe du PSG. Auteur d’un but sur penalty pour sa première de la saison avec Paris, RKM va vouloir montrer à tous ses détracteurs que le montant déboursé par Paris la saison passée n’était pas usurpé. À la vue de la cote du doublé (7,50), c’est un coup à tenter sans hésiter.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce Le Havre-PSG et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un doublé de Randal Kolo Muani face à Montpellier coté à 7,50.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur cette cote et tentez de gagner 675 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque