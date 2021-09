PL : Vardy se rattrape et sauve Leicester, Everton se reprend, West Ham renverse Leeds

Après la victoire de Manchester City contre Chelsea (1-0) et d'Aston Villa sur la pelouse de Manchester United sur le même score un peu plus tôt ce samedi, la 6ème journée de Premier League se poursuivait avec le traditionnel multiplex de 16h, où 4 rencontres étaient programmées. Après la claque reçue à Villa Park une semaine plus tôt (0-3), Everton s'est repris en enfonçant un peu plus la lanterne rouge du championnat anglais, Norwich (2-0). Andros Townsend a d'abord transformé un penalty obtenu par Allan en première période, après quelques minutes de flottement en raison de l'intervention de la VAR. Puis Abdoulaye Doucouré a scellé le 4ème succès des siens sur un décalage parfait de Demarai Gray. Les Toffees comptent 13 points, soit autant que Manchester City, Chelsea, Manchester United (qu'ils affronteront le week-end prochain) et Liverpool.

Auteur d'un début de saison en demi-teinte (2 victoires, 3 défaites), Leicester a confirmé son irrégularité contre Burnley (2-2). Jamie Vardy s'est distingué en trompant d'abord Kasper Schmeichel en effleurant un corner de la tête au premier poteau, avant de se rattraper en égalisant 25 minutes plus tard. Maxwel Cornet s'est lui aussi illustré en redonnant rapidement l'avantage aux Clarets d'une superbe volée juste avant la pause, avant de sortir blessé pour ce qui ressemble à un claquage pour le joueur arrivé de l'OL cet été. Mais l'international anglais n'avait pas dit son dernier mot. Sur un ballon de Kelechi Iheanacho, il s'est joué de Nick Pope pour permettre aux Foxes de prendre un point dans ce match, qu'ils étaient tout proche de perdre, la VAR ayant permis de refuser un but de Burnley pour une position de hors-jeu au bout du temps additionnel (90e+4).

Leeds n'y arrive pas, Watford enchaîne

Dans un match très ouvert entre Leeds et West Ham, ce sont les Hammers qui ont eu le dernier mot à Elland Road (2-1). Jarrod Bowen, avec de la réussite sur un coup de billard, a répondu à l'ouverture du score de Raphinha dans le premier acte. La Premier League a d'ailleurs décidé d'attribuer cette réalisation des Peacocks à Junior Firpo contre son camp. Michail Antonio, co-meilleur buteur de PL aux côtés de Vardy (5 buts), a finalement donné la victoire à West Ham en fin de match. À noter que les deux gardiens, Illan Meslier et Lukasz Fabianski, ont brillé dans cette partie très plaisante à suivre opposant deux formations joueuses. Une mauvaise nouvelle pour Alphonse Aréola, prêté par le PSG et qui n'a disputé son premier match avec les Hammers que cette semaine en League Cup. Leeds court toujours après sa première victoire et ne décolle pas au classement. WHU se reprend après 3 matchs sans victoire en championnat.

Ismaïla Sarr a lui confirmé son bon début de saison pour son retour dans l'élite du football anglais, en profitant d'un errement défensif des Magpies, sur un coup de pied arrêté, pour permettre à Watford de prendre un point contre Newcastle (1-1), qui avait ouvert les hostilités grâce à Sean Longstaff et une faute de main de Ben Foster. L'international sénégalais a inscrit, à Vicarage Road, son 4ème but de la saison en Premier League, permettant aux Hornets de pointer à la 11ème place de ce championnat d'Angleterre. Newcastle n'a de son côté toujours pas gagné en Premier League et flirte avec la zone rouge.

