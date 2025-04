Strasbourg : Liam Rosenior prolonge jusqu’en 2028 !

Sans surprise, le RC Strasbourg a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de son entraîneur Liam Rosenior après la très bonne saison effectuée en Alsace par le tacticien anglais qui avait remplacé Patrick Vieira à l’été 2024 après seulement quelques journées disputées de Ligue 1 : «le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Liam Rosenior. Arrivé à l’été 2024, le technicien anglais est désormais lié au club jusqu’en juin 2028. Cette prolongation s’inscrit dans l’ambition du Racing de s’installer durablement dans le haut du tableau de Ligue 1 et de poursuivre le travail réalisé pour retrouver l’Europe», est-il écrit dans le communiqué officiel.

Interrogé au sujet de sa prolongation, Rosenior n’a pas caché sa joie : « signer au Racing est la meilleure décision de ma carrière, et c’est une immense fierté de prolonger ici. La confiance renouvelée du Président Marc Keller et du club me touche profondément ; je veux leur rendre cette confiance sur le terrain. Dès mon arrivée, je me suis reconnu dans les valeurs d’intensité, de courage et d’unité qui font la force des Strasbourgeois et des Alsaciens. Avec le staff et les dirigeants, nous travaillons chaque jour pour leur offrir un football à la hauteur de leur passion. Nous continuerons à tout donner pour faire progresser le club, en restant fidèles à son identité. Je crois fermement en notre projet et en l’avenir du Racing : ensemble, nous pouvons construire quelque chose de spécial».