EdF : Zinédine Zidane en dit plus sur son avenir

Un événement historique pour tous les tifosi de la Juventus. En effet, une soirée spéciale a été organisée mardi soir pour fêter l’anniversaire des 100 ans de la Famille Agnelli à la tête de la Vieille Dame. Au programme de cet événement intitulé «Ensemble, un spectacle en noir et blanc», plusieurs légendes, qui ont fait les beaux jours des Bianconeri, étaient présentes dont le Français Zinédine Zidane (212 matchs, 31 buts entre 1996 et 2001). L’ancien coach du Real Madrid, toujours sans club, a levé le voile sur son avenir : La chose la plus belle est d’être présent ici avec la famille de la Juventus. Je suis content, l’accueil est très sympa. Pour l’avenir, je n’ai pas de nouvelles maintenant. Je suis avec la famille et on verra plus tard», a déclaré la légende française au micro de la Sky.

La suite après cette publicité

Silence radio donc pour le téléphone de Zizou depuis plusieurs mois. Pourtant, de multiples rumeurs ont vu le jour sur ces douze derniers mois dans les différentes presses internationales. Du Paris Saint-Germain à l’Equipe de France en passant par Manchester United, le Real Madrid, la Juventus voire même l’Olympique de Marseille ou l’Arabie saoudite, son nom revient avec insistance mais pour le moment, Zinédine Zidane veut profiter en attente de son prochain challenge. Et au vu de ses succès passés, nul doute que ce prochain défi tombera bien plus vite que l’on peut croire.