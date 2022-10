FC Versailles : des nouvelles de Jeremain Lens

Star du mercato très ambitieux du FC Versailles, Jeremain Lens, dont le salaire émarge à environ 30 000 euros mensuels d'après Le Parisien, n'a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Et pour cause, lors de sa seule apparition le 26 août dernier face à Bourg-en-Bresse, l'ancien international néerlandais s'est blessé alors qu'il était entré en jeu quelques minutes auparavant. Depuis, on ne l'a plus vu sur un terrain et il n'a toujours pas repris l'entraînement collectif.

D'après le quotidien local, l'ailier de 34 ans, qui sort de deux saisons quasi blanches, s'entraîne à part en réalisant des exercices de renforcement musculaire. Il continue de perdre les 15 kilos superflus qu'il avait en arrivant. Son absence est d'autant plus frustrante que son intégration au club est bonne. Il a même fait des progrès en français. Avant la 8e journée de National ce vendredi soir et d'un déplacement à Borgo en Corse, Versailles se classe 7e.