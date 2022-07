Versailles réalise le gros coup Jeremain Lens

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier après cinq saisons à Besiktas, l'attaquant international néerlandais Jeremain Lens trouve un nouveau défi... en National ! L'Oranje aux 34 sélections (8 buts) s'engage avec le promu Versailles, qui retrouve le troisième échelon 32 ans après.

La suite après cette publicité

Après les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Ukraine et la Turquie, le natif d'Amsterdam va découvrir le football français sous les couleurs du FC Versailles 78, qui jouera la première journée de la saison face au FC Martigues, également promu en N1, le 12 août prochain à Jean-Bouin.

[#Mercato] 🇫🇷 - Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l’arrivée du néerlandais Jeremain Lens.



🇳🇱 FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens.#Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH