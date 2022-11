Brésil, CdM 2022 : déjà une première polémique pour Neymar

Le Brésil est au Qatar, mais devra attendre jeudi pour débuter la Coupe du monde 2022, face à la Serbie (20h00) Le Brésil ne veut pas se louper et reste conscient de son statut de favori pour cette compétition. Mais avant d'entamer leur Mondial, Neymar s'est montré provocateur en postant sur Instagram une photo du blason de l'équipe du Brésil, avec une sixième étoile de champion du monde.

Critiqué par la presse, dont le magazine BILD qui le traitait d'arrogant, le Brésil a tenu à répondre à la polémique par la voix de Richarlison. «Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Ce journaliste est un connard», a déclaré l'attaquant de Tottenham en conférence de presse au Grand Hamad Stadium de Doha, centre d'entraînement de la Seleçao.