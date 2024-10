EdF : la confidence de Deschamps sur la retraite de Griezmann

En début de semaine, Antoine Griezmann a lâché une bombe en annonçant mettre un terme à sa carrière internationale. Une décision étonnante pour le joueur de 33 ans qui enchaîne encore les matches de haut niveau avec l’Atlético de Madrid et qui avait surtout pour ambition de disputer le Mondial 2026 aux Etats-Unis (avec Mexique et Canada). Lors du dernier rassemblement il y a un mois, au micro de Téléfoot, Griezmann confiait même : «mon envie de jouer le Mondial 2026 est toujours là, de représenter la France. »

Une déclaration pas vraiment honnête pour Didier Deschamps qui a expliqué dans Téléfoot que Griezmann pensait déjà à arrêter à ce moment-là. «Quand vous l’avez interviewé le mois dernier, entre ce qu’il vous a dit et ce qu’il pensait… C’est quelque chose qu’il avait déjà dans la tête. Vous imaginez qu’il va vous dire là, en plein rassemblement entre deux matches "euh non non, je pense à arrêter…". Moi quand je vous parle aussi, je ne dis pas forcément toujours ce que je pense vraiment.»