Thomas Tuchel s’en prend déjà à deux stars de l’Angleterre !

«La prochaine fois, nous serons meilleurs, j’en suis sûr.» L’Angleterre n’a pas failli hier pour les débuts de Thomas Tuchel comme sélectionneur. Le double vice-champion d’Europe en titre n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de l’Albanie (2-0) hier soir pour lancer ses éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le jeune Lewis-Skelly n’aura eu besoin que de 19 minutes pour ouvrir son compteur en équipe nationale, alors qu’Harry Kane (77e minute) a inscrit son 70e but à l’occasion de sa 104e sélection.

Avec cette victoire 2-0 à domicile, les Three Lions lancent leur campagne dans la sérénité. «Nous avons réussi à obtenir notre première victoire, notre premier clean-sheet, et j’espère que cela nous donnera confiance pour nous améliorer rapidement, pour avoir confiance en notre style et pour aller de l’avant», résumait Tuchel en conférence de presse, mais tout pas n’a pas été parfait non plus, loin de là. «Nous n’avons pas été disciplinés dans notre structure et nous avons un peu trop privilégié les solutions individuelles.»

Tuchel n’a pas aimé les performances de Foden et Rashford

Deux joueurs ont particulièrement déçu le sélectionneur allemand : Phil Foden et Marcus Rashford, les deux joueurs évoluant sur les côtés dans ce 4-2-3-1. «Nous espérions plus d’impact à ces postes. Nous voulions moins de passes et plus de dribbles, des courses plus agressives vers la surface. C’est ce qui a manqué, déplorait Tuchel après la rencontre, poursuivant son explication. Toutes les occasions sont venues de petites courses de derrière et entre les lignes. C’est ce qui manquait, ils (Foden et Rashford) n’ont pas été aussi décisifs qu’ils auraient pu l’être.»

Roy Keane non plus n’a pas été impressionné par le Cityzen. «Je pense qu’il manque de confiance. Il est clairement en retard. Sa forme en club n’est pas excellente, mais nous savons qu’il a cette qualité.» Foden est un pilier de l’équipe nationale, cette mauvaise performance tombe surtout mal pour Rashford. Après un an d’absence en sélection, il avait là une belle occasion de se montrer à la hauteur, alors qu’il reprend du poil de la bête en prêt à Aston Villa. Ce fut un échec et il risque de le payer face à la Lettonie lundi prochain.