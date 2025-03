Qualifs CdM : Thomas Tuchel réussit ses débuts avec l’Angleterre, Lewandowski sauve la Pologne

Il n’y avait pas que de la Ligue des Nations en Europe lors de cette trêve de mars, pour les équipes non concernées, les qualifications au Mondial 2026 débutaient avec notamment l’Angleterre pour la première de Thomas Tuchel sur le banc. Le coach allemand et son équipe étaient très attendus pour leur premier match face à l’Albanie. Pour son premier onze, l’ancien coach du PSG décidait de miser sur un quatuor Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford et Phil Foden pour faire plier la formation albanaise.

Cela n’a pas été simple, mais les Three Lions ont dominé les débats. Après une première période écrasante, c’est le tout jeune Myles Lewis-Skelly, pour fêter sa première cape, qui délivrait les siens. Le joueur d’Arsenal était bien servi par Jude Bellingham et pouvait célébrer dans une belle ambiance à Wembley. Au retour des vestiaires, Harry Kane, dangereux pendant toute la rencontre, y allait aussi de son but et faisait le break (2-0). De quoi prendre la tête du groupe pour le moment avec une meilleure différence de buts.

L’Angleterre débute parfaitement

Dans le même groupe, la Lettonie a pris le meilleur sur Andorre (1-0).Dans les autres rencontres, la Pologne a réussi à se défaire de la Lituanie en toute fin de rencontre grâce à une réalisation de Robert Lewandowski. De son côté, la Bosnie-Herzégovine a aussi fait le job à l’extérieur face à la Roumanie. Armin Gigovic a inscrit l’unique but du match en première période.

De quoi permettre à son pays de prendre les trois points et de très bien débuter sa campagne de qualification. Enfin, la Finlande a su profiter de sa supériorité numérique face à Malte pour obtenir une courte mais précieuse victoire. Oliver Antman, qui n’a rien à voir avec le super-héro Marvel du même nom, a inscrit le seul but de la rencontre en première période.