Al Nassr prêt à lâcher 100 M€ pour un indésirable du Barça

Au FC Barcelone, la situation financière du club et ses problèmes vis-à-vis du fair-play financier de la Liga paralysent le mercato. Le Barça doit rapidement vendre pour s’assurer de pouvoir enregistrer ses joueurs et notamment Nico Williams, qui est suivi de près par le Paris Saint-Germain. Joan Laporta et ses équipes s’activent donc pour libérer de la masse salariale et de belles indemnités de transferts, alors qu’une offre en provenance de l’Arabie saoudite pourrait totalement changer la donne.

La suite après cette publicité

Selon Sport, Al Nassr, qui compte des stars comme Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte ou encore Sadio Mané, serait prêt à payer environ 100 millions d’euros pour s’attacher les services de Raphinha, qui a un contrat avec le Barça jusqu’en juin 2027. Même si le Brésilien sort d’une saison réussie (10 buts et 13 passes décisives en 37 matches), le Barça est ouvert à négocier toute bonne proposition qui lui permettra d’alléger la masse salariale de l’effectif pour lancer son mercato et parvenir à conclure les deals Nico Williams et Dani Olmo.