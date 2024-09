OL - OM : Mathieu Valbuena raconte son expérience de l’Olympico

Passé par l’OM entre 2006 et 2014 puis à l’OL entre 2015 et 2017, Mathieu Valbuena (39 ans) est le mieux placé pour évoquer la rivalité olympienne entre les deux clubs de Ligue 1. Pour son retour au Vélodrome avec les couleurs de l’OL, le milieu de terrain avait été reçu avec des insultes, des sifflets, des jets de projectiles et une poupée pendue avec son visage dessus. À l’approche du prochain olympico, au Groupama Stadium, dimanche soir (20h45), pour la 5e journée de Ligue 1, Valbuena est revenu sur cette rivalité et son expérience.

«Au Vélodrome, ça a été compliqué. J’ai dû mettre une carapace pendant le match parce que je défends les couleurs de l’OL. Il faut avoir de la personnalité pour passer au-dessus de tout ça, mais on reste humain. Ça a été une soirée compliquée. Quand tu vis des choses extraordinaires à l’OM, en gagnant des titres, c’est difficile d’être plus que sifflé. Parfois, ça a dépassé les bornes. Ça fait partie du jeu, même si ça a été trop loin. Il fallait assumer, je l’ai fait», a-t-il expliqué au micro de BFM Marseille, affirmant qu’il s’agit d’une rencontre particulière.

