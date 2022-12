Cagliari : Claudio Ranieri de retour en Sardaigne

La suite après cette publicité

Après de longues négociations de ces derniers jours, les deux parties ont trouvé un accord et Claudio Ranieri (71 ans) prendra bien le relais de Fabio Liverani, limogé après la défaite à Palerme (2-1), sur le banc du club sarde de Cagliari, pensionnaire de Serie B. L’entraîneur romain a paraphé un contrat de deux ans et demi, sans clause liée à une éventuelle promotion en Serie A. Il ne sera pas présent sur le banc le 26 décembre contre Cosenza, mais fera ses débuts contre Como après les vacances de Noël : « Le Cagliari Calcio a le plaisir d’annoncer qu’il a trouvé un accord avec Claudio Ranieri qui prendra la direction technique de l’équipe première à partir du 1er janvier 2023 : l’entraîneur a signé un contrat qui le lie au club de Rossoblù jusqu’au 30 juin 2025 », lit-on dans le communiqué officiel du club.

Le retour de Ranieri à Cagliari est porteur d’une symbolique forte. Après ses débuts sur le banc avec Vigor Lamezia et Puteolana, la carrière de l’entraîneur - aujourd’hui âgé de 71 ans et en suspens après sa dernière expérience à Watford qui s’est terminée en janvier 2022 - a pris son envol en Sardaigne, où il a entraîné pendant trois saisons les Sardi de 1988 à 1991. La tacticien italien a remporté la Coppa Italia de Serie C lors de sa première saison et a mené l’équipe de la troisième division jusqu’à l’élite italienne en deux ans.

