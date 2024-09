OL : Pierre Sage vole au secours de Lacazette et Mikautadze

Muets depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont du mal à mettre la machine en route. Mais les deux buteurs conservent la confiance de Pierre Sage, qui est monté au créneau pour les défendre face à la presse ce mercredi à la veille d’affronter l’Olympiakos en Ligue Europa.

«De toute manière, ils manqueront. Le plus tôt sera le mieux. Pour l’équipe, le plus important reste le résultat. Ça ne repose pas sur un joueur, mais sur l’équipe. On sait que leur compteur est à zéro. Mais souvenez-vous l’an dernier de leurs performances. Ça leur est déjà arrivé de ne pas marquer pendant 5 matches et ensuite, de marquer durant 15 rencontres.» Les deux attaquants apprécieront ces mots.