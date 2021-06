FC Nantes : Imran Louza signe à Watford !

Battu par le Toulouse FC lors du match retour des barrages mais maintenu en Ligue 1 avec le FC Nantes dimanche (2-1, 0-1), Imran Louza, 22 ans, rejoint le promu en Premier League, Watford FC. Le milieu, natif des quartiers Nord de Nantes et qui a tout connu ou presque avec son club formateur (école de foot, préformation, centre de formation, effectif professionnel et donc maintien), va donc découvrir l'un des championnats les plus disputés d'Europe.

C'est le club qui vient d'annoncer l'accord avec la formation anglaise, sans préciser le montant du transfert ou la durée du contrat. Il avait prolongé à l'été 2019 son bail jusqu'à juin 2024.