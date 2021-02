Deux banques viennent en aide à la LFP

Outre les droits TV, la Ligue de Football Professionnel s’active, ces dernières semaines, sur un autre dossier important. Le 10 décembre dernier à l’assemblée générale de la LFP, la création d’une future société commerciale a été autorisée. Pour ce gros projet non moins primordial pour le football français, l’instance est aidée par deux banques.

Selon les informations de L’Équipe, deux banques d’affaires aident actuellement la Ligue dans la création de la société commerciale : la Banque Lazard et la Centerview. Depuis plusieurs semaines des réunions avec Vincent Labrune sont organisées. Les principaux objectifs restent de savoir la faisabilité « d’une filiale commerciale gérant ses droits audiovisuels, et les droits à l’image des joueurs », de cerner l'environnement juridique mais aussi et surtout de trier les nombreux fonds d’investissement qui souhaite participer au projet.