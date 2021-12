CdF : le LOSC domine Auxerre, Cannes surprend Dijon

Avant la rencontre entre le Stade Rennais et le FC Lorient ce samedi soir (21h, à suivre en direct sur notre live commenté), les 32es de finale de Coupe de France se poursuivaient avec quatre rencontres programmées à 18h30. Opposé à l'AJ Auxerre, le LOSC a obtenu son billet pour le prochain tour en s'imposant sur le score de 3-1. Gomes, David et Celik ont vite donné une belle avance aux Dogues avant la pause, et le but de Dugimont n'a rien changé après la pause. Sinon, les trois autres rencontres se sont terminées aux tirs au but.

La suite après cette publicité

Pensionnaire de Ligue 2, le Dijon FCO s'est fait surprendre par l'AS Cannes, qui évolue en National 3. Après un score de 1-1 au bout du temps réglementaire, le club du sud de la France a créé la surprise lors de la séance de tirs au but (3 T.A.B à 2). Quevilly-Rouen et Thaon ont aussi décroché leur place en seizièmes de finale en disposant respectivement de Laval et Beauvais.

Les résultats de 18h30 :